Investigación
Detenido un hombre en Huelva por apuñalar mortalmente a su compañero de piso y trabajo
Los hechos han ocurrido en un apartamento, donde ambos hombres, de mediana edad, mantuvieron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro
EP
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de mediana edad en Huelva capital al presunto autor de la muerte de su compañero de piso y de trabajo, tras apuñalarlo en la madrugada de este sábado.
Según han informado fuentes del cuerpo a Europa Press, los hechos han ocurrido en un apartamento del Paseo de la Independencia, donde ambos hombres, de mediana edad, mantuvieron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro.
A su llegada, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la víctima y al presunto agresor en el lugar, quien ha reconocido los hechos en el momento y ha sido detenido. Actualmente, permanece a la espera de pasar a disposición judicial.
Hasta el domicilio también se han desplazado efectivos sanitarios, que solo han podido certificar el fallecimiento, así como el médico forense, que ha procedido al levantamiento del cadáver.
- Reencuentro 50 años después: exalumnos de un colegio de Castellón se reúnen en una emotiva comida
- Mari Carmen y Marta cierran su peluquería en Castellón: 'Trabajamos hasta el día de nuestra boda
- Madre de la víctima de Obispo Salinas: 'A mi hijo lo mataron arrastrándolo, no fue un atropello
- La subida de los precios en esta campaña despierta el interés por rejuvenecer las fincas de clemenules
- Un exedil de Vox y la presidenta de un colectivo LGTBI crean un nuevo partido en Vila-real
- Productos de Castellón, los mejores': el Ayuntamiento reparte 600 porciones de coca de tomate
- Más lío con el Villarreal-Barcelona: «No tengo garantizado que el partido de Miami se vaya a jugar»
- Castellón activa la alerta por riesgo de granizo y tormentas intensas