Detenido un hombre por tirar a su mujer de un coche en marcha en Sevilla con sus tres hijos dentro

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por tirar a su mujer de un coche en marcha en Sevilla, según han informado este lunes fuentes del Cuerpo. Los hechos tuvieron lugar en la Ronda Supernorte, donde el arrestado arrojó a su esposa del vehículo en presencia de sus tres hijos menores de edad. Después de cometer esta agresión, este varón "amenazó a su pareja con acabar con su vida y la de sus niños".

"Según los primeros testimonios, la mujer fue empujada fuera del coche en movimiento por el agresor, mientras sus tres hijos menores permanecían en el interior", detallan desde la Policía Nacional. "Varias personas que se encontraban en las inmediaciones acudieron de inmediato a auxiliarla hasta la llegada del indicativo policial que fue comisionado hasta la Ronda Supernorte de Sevilla", apuntan fuentes del Cuerpo.

"Tras el suceso, el individuo continuó la marcha con los niños a bordo y realizó varias llamadas a la víctima en las que la amenazaba con acabar con la vida de los tres menores y con la suya propia", informan desde esta institución. "Ante la gravedad de la situación, la Policía Nacional estableció de inmediato un dispositivo de búsqueda y localización del vehículo en cuestión" para interceptarlo y arrestar al presunto autor.

Gracias a la rápida coordinación y celeridad de la intervención policial se logró intervenir el turismo, "garantizando con ello la integridad física de los niños". Una actuación que acabó con la detención del presunto autor material de los hechos, "que fue puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial", tal como señalan desde la Policía Nacional.

La mujer víctima de esta agresión tuvo que ser trasladada por los policías actuantes a un centro de salud para recibir atención médica por las lesiones sufridas. Los tres hijos menores de edad, por su parte, "se encontraban en perfecto estado".