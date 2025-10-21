Dos accidentes en la A-3 y en la V-30 complican el tráfico en Valencia

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia, sobre todo, en el acceso a València en el área metropolitana. Dos accidentes en la A-3 y en la V-30 complican el tráfico en Valenciasegún informa la Dirección General de Tráfico y no hay víctimas mortales en ninguno de los dos. El primero de ellos se encuentra en el término municipal de Quart de Poblet en sentido Madrid, cerca del aeropuerto. Aquí hay casi dos kilómetros de retención y se encuentra el carril izquierdo cerrado tras el alcance.

En la carretera V-30 en sentido Puerto de Valencia también complicaciones en el tráfico en Valencia con un kilómetro de retención.

Retrasos en la línea C1

Los trenes de la línea C1 del núcleo de trenes de Cercanías de València circulan con retrasos este martes por la mañana debido a que el paso a nivel entre Xeraco y Tavernes se encuentra desprotegido. Los técnicos ya trabajan para solucionarlo lo antes posible.