Los vecinos de Pérez Galdós: "Es el contenedor que utilizamos a diario"

Conmoción y consternación entre los residentes en la calle Pérez Galdós, el vial donde se encontró en la madrugada del pasado domingo el cadáver de un hombre de unos 45 años y vecino de Almassora.

El hallazgo, que se produjo sobre las 5.00 de la madrugada del domingo, cuando los trabajadores desarrollaban su habitual recorrido de recogida de basura, ha generado "mucho revuelo vecinal", según explican Diana Alcira y María José Rovira, dependientas de la carnicería Pollos Planes, ubicada en esta calle. "Nos ha sobresaltado porque es uno de lo contenedores que usamos todos los días para tirar la basura", asegura Diana.

"La verdad es que es una sorpresa, porque no te esperas que suceda algo así aquí", comenta María José que señala el "revuelo" que la presencia de la policía y de las cámaras de los medios de comunicación ha provocado estos días en la zona.

Algo puntual

"Se han dicho muchas cosas, como que si venía del concierto de Pitingo del sábado o si era un ajuste de cuentas", comenta Diana sobre el suceso. "Pero supongo que es algo puntual. No creo que esto se vaya a repetir", desliza María José sobre si este suceso generará miedo en el vecindario.

Una imagen de la ubicación del contenedor donde fue encontrado el cadáver. / Manolo Nebot

El cuerpo hallado es el del exmarido de la alcaldesa de Almassora, una persona muy conocida en la localidad. El hecho ha provocado mucho movimiento policial en Pérez Galdós. "Estos días, por aquí, ha pasado mucha policía secreta", asegura José María Benítez, recepcionista del Centro de Negocios Castellón.

"El domingo, a las 6.00 de la mañana, no dejaron entrar a un vecino a su edificio, porque había un cordón policial", explica. Además, añade que "el suceso genera un poco de temor. En Castelló, nunca pasa nada de estas características".

Benítez también afirma que "el hecho ha dado lugar a muchas especulaciones y comentarios". El hallazgo del cadáver en el contenedor de la calle ha sido el tema central de las conversaciones de estos días entre los habituales en la zona, que han compartido toda clase de teorías acerca del suceso acaecido el pasado domingo.

"Mi padre escuchó ruidos"

"Este barrio es muy tranquila y me ha sorprendido mucho lo que ha sucedido. Pensé que había pasado un poco más arriba, por la plaza de toros", explica Dayana Morales, residente en Pérez Galdós.

También añade que "no sabía muy bien qué había sucedido, pero mi padre sí que me dijo que el domingo había escuchado ruidos raros por la calle". Aunque "espero que no vuelva a suceder algo así", sí que señala que "te quedas con un poco de temor, después de un hallazgo de estas características".

La persona fallecida este domingo era el propietario de la empresa Geserinfo, dedicada a la gestión y el servicio de terminales de punto de venta (TPV) con tarjeta a negocios de la provincia de Castellón. Además, estaba vinculado a la vida social de Almassora y fue responsable del Scout Tramuntana.

El hallazgo de su cadáver ha generado "muchos comentarios entre los vecinos, cada vez que entran y sales de sus casas". Así lo remarca Paula Martínez, que trabaja en un edificio de la calle Pérez Galdós.

"En el despacho, normalmente estoy con la puerta abierta y se escuchan muchas conversaciones sobre este tema", confirma. Pero, a pesar de la sorpresa, "no me provoca ningún miedo". "Ha sido algo concreto y es muy raro que este tipo de cosas sucedan en Castelló", concluye Paula.