INVESTIGACIÓN
Hallan el cadáver de una mujer en su vivienda en Tenerife
La autopsia determinará las causas de la muerte de una ciudadana de mediana edad
El cadáver de una mujer de mediana edad fue encontrado en el interior de su vivienda en el municipio de La Laguna en el transcurso de la mañana de este lunes.
Los hechos ocurrieron en una casa situada en la calle La Calzada, en el barrio de El Timple, cerca del Seminario Nuevo y de las viviendas sociales de La Verdellada, según explicaron las personas consultadas.
Hasta el exterior del citado domicilio acudieron personas del entorno de la mencionada ciudadana.
Una patrulla de la Policía Nacional de la Comisaría de La Laguna se desplazó hasta dicho enclave e impidió el acceso a la casa.
A continuación, una médico forense del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife entró al inmueble donde se hallaba el cuerpo sin vida.
Y, poco después, agentes de la Brigada de Policía Científica también entraron en la vivienda para recabar posibles indicios sobre cómo pudo ocurrir el fallecimiento de dicha vecina.
Según las personas consultadas, la médico forense no certificó la muerte natural de la mujer, por lo que el caso quedó judicializado y serán los resultados de la autopsia los que determinen cómo pudo ocurrir la muerte.
En cualquier caso, no había indicios externos de una muerte violenta en la que intervinieran otras personas.
- Dónde encontrar setas en Castellón: Las lluvias tardías animan la temporada en zonas del interior
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- Geolocalizadores, drones y hasta fragmentos de ADN: así detectan la ‘mandarina de oro’ ilegal en Castellón
- Muere a los 41 años la camionera e influencer Oti Cabadas, conocida como 'CocoTruckerGirl'
- Vuelven los bonos comerciales a Castelló: las fechas y cómo comprarlos
- El director de la Escola d'Arts de Castelló: «Sólo podremos crecer cuando se trasladen los conservatorios»
- Accidente en la AP-7 en Castellón: un coche cruza la mediana, invade el carril contrario y choca con otro vehículo
- Vox salta por los aires en Burriana: dos de los concejales que salieron del gobierno renuncian a su acta