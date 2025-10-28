Josep Martínez, portero valenciano del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
El guardameta español arolló a un señor de 81 años que murió al instante, según los medios italianos
Marc Gázquez
Según diferentes medios italianos, el portero del Inter de Milán, el español Josep Martínez, atropelló accidentalmente a un hombre de 81 años en silla de ruedas cerca del centro de entrenamiento del club, causándole la muerte inmediata.
Este trágico accidente de tráfico ocurrió en la mañana del martes 28 de octubre. A las 9:43, en la Via Bergamo de Fenegrò, provincia de Como, cerca de Appiano Gentile, un hombre de 81 años en silla de ruedas fue atropellado por un coche en la zona residencial. El conductor era el segundo portero del Inter de Milán, Josep Martínez.
A pesar de la intervención de los servicios de emergencia, incluyendo un helicóptero, ambulancia y la policía, el anciano fue declarado muerto en el lugar. Por su parte, Josep Martínez resultó ileso del accidente. Las autoridades están realizando investigaciones para reconstruir el accidente y determinar posibles responsabilidades.
Según las primeras investigaciones, el hombre en silla de ruedas podría haberse cruzado al carril por donde circulaba Martínez. Rápidamente, el portero de 27 años se detuvo de inmediato y le administró primeros auxilios. Además, el exportero de RB Leipzig y Las Palmas se mostró visiblemente afectado y colaboró en todo momento con las autoridades para esclarecer las causas del incidente.
Como señal de duelo, el Inter de Milán ha decidido cancelar la rueda de prensa del entrenador Cristian Chivu, prevista para esta tarde a las 14:00, el día antes del partido entre el Inter y la Fiorentina. El club está a la espera de más información.
Josep Martínez suele ser el guardameta suplente del Inter de Milán en favor de Sommer. Sin ir más lejos, esta temporada únicamente ha disputado dos encuentros de Serie A, contra el Sassuolo y frente al Cagliari, ambos con victoria para los 'nerazzurri'.
- Dónde encontrar setas en Castellón: Las lluvias tardías animan la temporada en zonas del interior
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- Brutal agresión en Castellón: «Mi padre me violaba sin preservativo y me compraba la pastilla del día después»
- Geolocalizadores, drones y hasta fragmentos de ADN: así detectan la ‘mandarina de oro’ ilegal en Castellón
- Muere a los 41 años la camionera e influencer Oti Cabadas, conocida como 'CocoTruckerGirl'
- Vuelven los bonos comerciales a Castelló: las fechas y cómo comprarlos
- El director de la Escola d'Arts de Castelló: «Sólo podremos crecer cuando se trasladen los conservatorios»
- Accidente en la AP-7 en Castellón: un coche cruza la mediana, invade el carril contrario y choca con otro vehículo