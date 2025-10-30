Graban la paliza a un joven con discapacidad en Zaragoza: "¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!"

En una pelea siempre hay dos versiones, la de un bando y la de otro, así que los testigos son imprescindibles para explicar cómo se han desarrollado los hechos. Si tampoco los hay, la dificultad crece todavía más. Pero algo más fácil lo tiene la Policía para esclarecer la paliza que sufrió un joven con una discapacidad del 70% en el barrio de Las Delicias a finales del pasado mes de septiembre. Y es que los agentes cuentan con una prueba irrefutable: el vídeo de la agresión. En él se puede ver cómo un varón de raza negra arma el brazo y le propina un puñetazo en el rostro al que le siguen otros tantos golpes hasta que le abandona pasados 30 segundos.

Así lo ha relatado también el padre de la víctima, quien el pasado viernes se personó en la comisaría de Actur-Rey Fernando para interponer la correspondiente denuncia. En su comparecencia explicó que había tardado en denunciar la agresión porque no había sido conocedor de lo sucedido hasta entonces. Fue su yerno, de hecho, quien le alertó al ver el vídeo de la paliza que se ha había difundido a través de las redes sociales. En Facebook, Instagram, Tik Tok...

"¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!"

El progenitor incluso facilitó la identidad del agresor, identificado bajo las iniciales de I. B, y de sus cuentas en las redes sociales. Sobre I. B. aclaró que reside en el barrio de Las Delicias. En la calle Emilio Moreno Alcañiz, en este mismo distrito zaragozano, tuvieron lugar los hechos. Allí propinó varios puñetazos a la víctima mientras le suplicaba que parase. "¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!", se puede escuchar en el archivo al que ha tenido acceso este diario. Además del agresor y de la persona que graba el vídeo también se puede ver a una joven que desaparece de la pantalla cuando entra en escena I. B.

En dependencias policiales también informó el progenitor de que su hijo tiene "pánico" a salir de casa y que hacía unos días le comentó que le dolía el cuello. Por eso también solicitó una orden de alejamiento para evitar que se pueda repetir este episodio. Y teme que le hayan podido agredir "en otras ocasiones" como también sospecha que se burlen de su discapacidad. Este mismo miércoles volvieron a ser citados en comisaría.