Operación Grecofar
Detenidas 22 personas por vender ilegalmente medicamentos por internet
La organización vendía ilegalmente medicamentos, usados comúnmente como drogas y que distribuían gracias a recetas médicas falsas que elaboraban suplantando la identidad de un sanitario
EFE
La Guardia Civil ha detenido a 22 personas en varias provincias, entre ellas Granada y Málaga, por pertenecer a una organización que vendía ilegalmente medicamentos por internet, usados comúnmente como drogas y que distribuían gracias a recetas médicas falsas que elaboraban suplantando la identidad de un sanitario.
La Operación Grecofar arrancó al detectarse una gran cantidad de psicotrópicos en una empresa de paquetería en Benavente (Zamora), lo que llevó a los agentes a identificar recetas privadas de un mismo colegiado, que resultaron ser falsas pues este no las elaboraba sino que un 'hacker' se habría hecho con su identidad para elaborarlas y venderlas, han detallado a EFE fuentes de la Guardia Civil.
El medicamento prescrito se usa en el consumo de drogas y es habitual que se transporte al norte de África para mezclarlo con hachís y elaborar 'karcubi', conocida como la droga de los pobres, explica la Guardia Civil en un comunicado.
Los agentes detuvieron primero a la persona que se dedicaba a elaborar y vender estas recetas falsas, y después localizaron a su principal colaborador, que las vendía por aplicaciones de mensajería.
La operación, que paralelamente ha detectado que un hombre de Majadahonda (Madrid) hacía acopio ilícito de medicamentos y los vendía por redes sociales, se ha saldado con detenciones en Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares, Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Valencia y Vizcaya.
Los agentes han identificado también a los titulares de las cuentas bancarias donde se recibía el dinero obtenido de estas ventas, las 'mulas económicas'.
Además, la Guardia Civil ha "vinculado" a "gran cantidad de usuarios finales" de las recetas médicas, a los que el vecino de Majadahonda vendía estos medicamentos.
La investigación finalizó con un registro domiciliario en esta localidad madrileña, donde se incautó gran cantidad de medicamentos, sustancias estupefacientes, recetas y sellos médicos falsificados junto a material informático.
A los detenidos se les imputan delitos contra la salud pública, organización criminal y falsedad documental, y han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Majadahonda, sección 6.
En esta operación, la Policía Judicial de la Guardia Civil ha contado con la colaboración del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y el Área de Inspección Farmacéutica de la Comunidad de Madrid.
