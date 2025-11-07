Una joven de 20 años muere atropellada por un camión de reparto en València

Una joven de 20 años ha fallecido a primera hora de la mañana de hoy tras ser arrollada por un camión en la calle Valle de la Ballestera de València. El conductor del vehículo ha dado posteriormente positivo en cocaína y cannabis, según ha podido saber este periódico de fuentes de toda solvencia

El siniestro ha ocurrido en torno a las 6.45 horas de la mañana a la altura del número 69 de la citada vía. Por el momento no han trascendido las circunstancia del accidente, aunque se sabe que el camionero, que conducía un camión de reparto de paquetería, ha asegurado que "no ha visto" a la víctima. La joven, que ha perdido la vida en el acto, estaba a punto de empezar su jornada y, de hecho, iba preparada incluso con la comida del mediodía.

Tras el arrollamiento, que ha obligado a cortar Valle de la Ballestera en sentido hacia Maestro Rodrigo, han tenido que intervenir los Bomberos de València para liberar el cuerpo de la víctima mortal. Una vez realizada esta tarea, la comisión judicial ha acudido al lugar del accidente para iniciar las primeras pesquisas, así como el equipo de Atestados de la Policía Local de València.