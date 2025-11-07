En Barajas
La Policía investiga la muerte violenta de un hombre con heridas en la cabeza en Madrid
Un viandante alertó a los servicios de emergencia tras encontrar el cuerpo de un varón tendido en la calle, que no mostraba signos de vida
EP
Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte violenta de un hombre cuyo cadáver fue hallado en la vía pública del distrito madrileño de Barajas con heridas incisas en la cabeza.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los hechos ocurrieron en torno a las 9.15 horas del jueves, cuando un viandante alertó a los servicios de emergencia tras encontrar el cuerpo de un varón tendido en la calle. A su llegada, los agentes comprobaron que el hombre tenía heridas incisas en la cabeza y no mostraba signos de vida.
Hasta el lugar se trasladaron especialistas del grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Policía Científica y agentes del Grupo V de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
