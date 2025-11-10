Detenidos los autores del robo de cobre que causó retrasos en 165 trenes en Valencia

Enésimo golpe contra los ladrones de cobre en Valencia. Esta vez, la Policía Nacional ha detenido en la capital a una pareja, un hombre de 21 años y una mujer de 20, como presuntos autores del robo de cableado de cobre en instalaciones ferroviarias.

Tras la intervención policial, se pudo confirmar que la actuación de los arrestados fue la causante de la interrupción del servicio durante 86 horas, provocando importantes retrasos en 165 trenes de Cercanías, media y larga distancia. En total, se calcula que los daños ocasionados ascienden a más de 33.000 euros.

Según informa la Policía Nacional, la investigación de este robo se inició el pasado 6 de octubre, cuando indicativos de seguridad ciudadana sorprendieron a varios individuos manipulando el interior de una furgoneta. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos huyeron y se ocultaron en viviendas cercanas, abandonando el vehículo. Durante la inspección ocular, los agentes hallaron en el interior gran cantidad de cable quemado, material que fue intervenido junto con la furgoneta.

Hornos en alcantarillas

Durante las pesquisas posteriores, a cargo de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, los agentes localizaron en un punto cercano una manguera que conducía a dos alcantarillas convertidas en hornos improvisados, donde los ahora detenidos se escondían para evitar ser vistos, y que para quemar el recubrimiento plástico del cobre y facilitar su venta. En el interior se hallaron restos de cable quemado de cobre y las paredes cubiertas de hollín.

Gracias a las indagaciones, la Policía identificó a los dos sospechosos y los relacionó con un robo con fuerza ocurrido días antes entre las estaciones de València-La Font de Sant Lluís y València-Cabanyal. En ese tramo, según informa la policía, los autores habían cortado la valla de protección con cizallas para acceder a las instalaciones y sustraer el cable que alimenta las señales ferroviarias.

Servicio paralizado

Este sabotaje causó que varias señales quedaran apagadas y desvíos inoperativos, lo que acarreó la paralización del servicio de Adif, que alcanzó más de 86 horas de retrasos acumulados, afectando a un total de 165 trenes y causando daños valorados en 33.567 euros.

Durante la operación, los agentes recuperaron 76 kilogramos de cobre, reconocido posteriormente por los perjudicados. Los detenidos han pasado a disposición judicial como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza.