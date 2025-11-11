Accidente mortal: fallece un hombre de 44 años tras una colisión entre un coche y una motocicleta
El accidente tuvo lugar en la localidad valenciana de Sueca
Óscar García
Alzira
Un hombre perdió la vida, en la tarde del lunes, en un accidente mortal en Sueca, según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).
El siniestro se produjo alrededor de las 19:20 horas de la tarde del lunes, hora en la que se produjo el aviso a los servicios de emergencias. En este, se alertaba de un grave incidente entre un coche y una moto en la carretera CV-515, que une Albalat con la capital de la Ribera Baixa.
Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico realizó la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado a un hombre, de 44 años, pero no hubo respuesta y confirmó su fallecimiento.
