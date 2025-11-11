«El chaval había remontado la empresa y es una lástima que se le haya quemado, porque es un chaval trabajador». Las palabras de Álex resumen la consternación que se respiraba ayer en la Ciudad del Transporte de Castelló, donde un devastador incendio arrasó la nave de Dasatrans Logística, dedicada al transporte y al almacenaje. La firma, heredada de los padres del joven empresario —originarios de l’Alcora—, había logrado consolidarse tras años de esfuerzo. «Ha hecho mucha faena, y ver esto así da una pena enorme», lamentaba este testimonio.

Gabriel Utiel

El fuego se declaró en torno a las 22.30 horas del lunes y rápidamente se propagó, alcanzando a la nave contigua de Josman, especializada en instalaciones eléctricas y automatización, y amenazando a a la de Diecsa, distribuidora de electrodomésticos. Solo la ardua acción de los bomberos evitó males mayores. «Si llegan a tardar 20 minutos más, esto se prende y se va todo al aire», explica Santiago Cabedo, de Diecsa. «Cuando llegué ya estaban los bomberos echando agua. Si el fuego avanza un poco más, prende todo aquello. Por suerte, pudieron controlarlo a tiempo», añade Cabedo. Aun así, su nave ha sufrido destrozos en el lateral superior, como desperfectos en la cubierta, y el daño provocado por el agua al apagarlo.

Balance demoledor

Aun así, balance es demoledor, pues la nave de Dasatrans Logística es demoledor quedó completamente calcinada y su estructura, seriamente dañada. También se quemaron entre cinco y seis camiones y parte de la cubierta se desplomó. La de Josman también sufrió severos daños.

Actuación de los bomberos

Incendio en la Ciudad del Transporte de Castellón. Bomberos de Castelló trabajando / AJUNTAMENT DE CASTELLÓ

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Castellón movilizó a 26 bomberos y ocho vehículos, con el apoyo del Consorcio Provincial, que aportó un camión cisterna. Las labores de control se prolongaron durante toda la noche y parte de la mañana, dificultadas por la presencia de aceites, neumáticos y materiales altamente combustibles que generaron una densa columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad. Los bomberos mantuvieron un dispositivo preventivo para enfriar puntos calientes y evitar reactivaciones.

Una nave próxima a la asociación de transportistas

Desde la Asociación Castellonense del Transporte de Mercancías (ACTM), cuya sede se ubica frente a las naves afectadas, su secretaria general, Lara Sanmiguel, confirmó que la entidad no sufrió daños, más allá de «manchas de aceite en la azotea». Su responsable se ha puesto a disposición del empresario afectado, asociado a la entidad.

Gabriel Utiel

El edil de Seguridad, Antonio Ortolá, destacó la «gran profesionalidad y rapidez» de los equipos, que lograron evitar una tragedia mayor. «El fuego estaba muy cerca de otras naves, pero gracias a la eficacia de los bomberos se pudo contener. Castellón puede sentirse orgullosa de su cuerpo de emergencias». n