En la montaña del Palomaret
Fallece un hombre de 44 años tras caer en parapente en Alicante
Un helicóptero de rescate localizó el cuerpo en una de las laderas de la montaña, con el paracaídas abierto
Alejandro Ruiz
Un hombre natural de Valencia, de 44 años, ha fallecido este sábado 15 de noviembre en Petrer, después de sufrir una caída mientras practicaba parapente en la zona de la montaña del Palomaret. Según ha informado el Consorcio provincial de Bomberos de Alicante, el aviso se recibió a las 12:52 horas, lo que activó de inmediato a los equipos de rescate.
Hasta el lugar se desplazaron un helicóptero de rescate y el Grupo Especial de Rescate (GER), que localizaron al varón en una de las laderas de la montaña. A su llegada al sitio, los efectivos comprobaron que el paracaídas se había abierto, pero también que el varón no presentaba movimientos.
Los bomberos han confirmado el fallecimiento del parapentista en el mismo punto del accidente. No se han registrado más heridos en el suceso, y su origen se desconoce por el momento. La intervención concluyó a las 15:30 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los tres locales de Castelló donde mejor se almuerza. Estos son los premiados de la II Ruta de 'l'Esmorzaret'
- Localizan presencia de avispa velutina en 23 municipios de la provincia de Castellón
- Jaque mate' a una asociación 'por querer pasarse de lista' en Castelló. ¿Qué ha pasado?
- Vuelve la lluvia a Castellón: Aemet estima un 100% de probabilidades
- Un pequeño pueblo de Castellón ofrece tres viviendas sociales a familias con hijos: 'Vivir aquí es como si te tocara la lotería
- Unas 300 personas se concentran contra la tasa de basuras en Vila-real y el alcalde les atiende in situ
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: explosión de música, teatro y mucha gastronomía
- Directo | Castellón-Real Sociedad B