Muere un hombre tras un grave atropello en Sevilla: fue arrastrado 3,5 kilómetros en los bajos del coche

Un hombre ha fallecido este lunes por la mañana tras sufrir un atropello cerca de la Alameda, en Sevilla. Según fuentes cercanas al caso, la mujer que iba al volante no se percató del accidente y siguió su camino hasta el barrio de Nervión, donde un peatón le avisó de que había una persona en los bajos del vehículo. Cuando llegaron las autoridades al lugar, pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima, que había quedado atrapada en el coche, tal como confirman fuentes oficiales.

El incidente tuvo lugar a primera hora de la mañana en la calle Lumbreras, en el centro histórico de Sevilla. Ahí, según fuentes próximas a la investigación, la conductora asegura que sintió "un fuerte golpe", aunque con la intensa lluvia no pudo advertir qué había ocurrido. Siguió por tanto su marcha durante 3,5 kilómetros hasta la avenida de San Francisco Javier, donde un peatón le avisó de que parecía llevar a una persona atrapada en los bajos.

En ese momento, los testigos de los hechos llamaron al 112, que sobre las 8:20 recibe varias llamadas que alertaban de lo sucedido, tal como apuntan desde este organismo. Hasta el lugar indicado, la confluencia de San Francisco Javier con Ramón y Cajal, se desplazaron efectivos de la Policía Local, Bomberos y sanitarios del 061. Tras realizar las labores para sacar a la víctima del coche, pudieron confirmar su fallecimiento, según señalan fuentes oficiales.

La gravedad del accidente ha obligado a cortar el tráfico en la avenida San Francisco Javier en sentido Diego Martínez Barrios provocando el desvío de todas las líneas de Tussam durante cerca de dos horas. Sobre las 10:30, y una vez realizados todos los trabajos pertinentes en la zona, se ha permitido de nuevo el paso de vehículos por este enclave de Nervión.

La Policía Local de Sevilla ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido, tal como informan fuentes oficiales. Tras recabar todas las pruebas necesarias, los agentes al cargo deberán determinar la causa concreta del atropello y las circunstancias que rodean a este incidente en el que ha perdido la vida un hombre "de mediana edad". "Del avance de las pesquisas policiales se dará cuenta a la autoridad judicial", ha explicado el perfil oficial de Emergencias Sevilla.