La tragedia familiar del joven fallecido en accidente al caerle una palmera

La muerte del joven torrevejense Martín Pérez Aniorte, de 22 años, ha generado una gran conmoción en Torrevieja. No solo por las trágicas circunstancias, insólitas, en las que tuvo lugar el fatal accidente, sino también por la triste sucesión de desgracias personales a las que habían debido hacer frente el fallecido y su familia.

El joven había quedado recientemente huérfano de padre y madre. Ambos fallecieron por enfermedad en un corto periodo de tiempo. Desde entonces vivía con su hermana menor en casa de un tío.

Participación

Martín era parte activa, de igual manera que lo había sido su padre, de una de las Cofradías de más solera de la Semana Santa de Torrevieja, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de La Caída. Como muchos jóvenes torrevejenses, participaba como costalero de la imagen en los desfiles procesionales. Cursó lnfantil y Primaria en el Colegio Público Cuba y destacó como alumno de la Escuela Municipal de Fútbol. El equipo de gobierno municipal se ha puesto a plena disposición de los familiares.

El joven conductor falleció en el acto tras caer sobre el coche que conducía una de las palmeras situadas en la mediana de la CV-905 en Torrevieja. El tronco del ejemplar caído estaba afectado internamente por el picudo rojo, aunque aparentemente la palmera no presentaba evidencias de la plaga en su aspecto exterior.

El alcalde, Eduardo Dolón, expresó en INFORMACIÓN su consternación por lo ocurrido y la fatalidad del cúmulo de coincidencias que derivaron en este desgraciado accidente. «Que el coche pasara justo en el momento en el que la palmera se rompió y que cayera en la parte del conductor...», subrayó.

Señaló, además, el primer edil que el ingeniero supervisor de la contrata y el de la propia empresa, Actúa (Grupo Hozono), junto a la concejala delegada del área, Concha Sala, pondrán sobre la mesa la necesidad de comprobar cuanto antes todas las palmeras del inventario municipal que se compone de 5.526 ejemplares.

En redes sociales, además de cientos de muestras de condolencia, se han sucedido las críticas a la reacción del Ayuntamiento y de su gestión de las palmeras y algunos lamentaban que el alcalde, Eduardo Dolón, no hiciera referencia al fallecimiento en la Gala de Coronación de la Reina de la Sal celebrada el sábado.