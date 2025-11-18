Brutal agresión a un policía al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca

Una brutal agresión. Un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio recibió una paliza este fin de semana en una discoteca de Oviedo al intentar a auxiliar a una joven a la que dos hombres estaban manoseando “de forma obscena”. De pronto, le propinaron un fuerte golpe por detrás que le hizo caer al suelo, donde siguieron golpeándole hasta romperle la nariz y provocándole lesiones de distinta consideración. La investigación está en marcha, uno de ellos ya ha sido detenido y se busca al otro implicado.

El incidente ocurrió en un establecimiento hostelero de la calle Ildefonso Martínez de Oviedo sobre las siete de la mañana del pasado día 18, sábado. El agente, que trabaja en la comisaría de El Natahoyo, se encontraba dos unos amigos en una discoteca, cuando uno de ellos le alertó que había visto a dos chicos “en una actitud bastante obscena con una joven”.

Tocamientos en zona íntimas

El agente optó por acudir a hablar con la mujer, a ver si se encontraba bien, toda vez que parecía no encontrarse “en plenas facultades” por la ingesta de alcohol. El Policía observó a uno de los sospechosos cogiéndole la cabeza a la joven para acercársela y besarla, mientras el otro varón, por detrás, se apretaba contra sus partes íntimas mientras aprovechaba para toquetear a la joven. En concreto, manoseaba genitales y otras partes íntimas. Señalan los testigos que hasta le subió la falda.

Ante esta escena, el agente interpelo a la joven, momento en el que uno de los varones le interceptó y le dijo que les dejase en paz. Cuando el policía intentó hablar con la joven, el otro de los implicados trató de llevársela hacia la barra. Fue entonces cuando el afectado se identificó como Policía Nacional, advirtiendo que quería hablar a solas con la joven para ver si en efecto se encontraba bien y si la escena era consentida.

En ese momento, de forma sorpresiva, al policía le atacaron por detrás. Cayó al suelo, donde empezaron a propinarle golpes y patadas por todo el cuerpo. Eso motivó una fractura del tabique nasal y el traslado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La agresión cesó cuando intervino la seguridad del establecimiento.

Los sopechosos de la agresión

Los sospechosos huyeron de la escena, pero el agente afectado pudo ofrecer una descripción de ambos. Uno de ellos, español, tenía alrededor de los 25 años, de 1,80 de estatura, pelo moreno y medio largo y complexión delgada. El otro, de unos 40 años y complexión atlética, de la misma estatura aproximadamente y de pelo corto rizado. Este último, argelino, ya ha sido detenido.