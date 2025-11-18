Investigación
Detenido por matar a su pareja en Murcia
El sospechoso, sobre el que pesaban denuncias previas por maltrato, aseguró que volvió de la compra y halló a la mujer, de 48 años, sin vida y sangrando en su casa de la pedanía
La Policía Nacional ha detenido a un individuo acusado de matar a su pareja en Murcia, informa la Delegación del Gobierno. De confirmarse que se trata de un caso de violencia de género, esta mujer, Milagros, de 48 años de edad, sería la tercera víctima mortal de esta lacra en la Región en 2025. La anterior fue Ainhoa, asfixiada por su novio, Manuel Enrique, en su casa de Librilla.
Ocurría en la calle Don Fabián, en San José de la Montaña, una población cercana a Los Garres, en el municipio murciano, sobre las nueve de la noche de este lunes.
Fue un hombre el que dio la voz de alarma: su vecino le había dicho que, tras volver de la compra, había hallado muerta a su mujer, que estaba sangrando por la boca. El residente llamó entonces al 112.
Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y Nacional, así como sanitarios en una ambulancia, que hallaron inconsciente a la mujer y confirmaron el deceso. Se avisó entonces a la autoridad judicial y al forense de guardia, para proceder al levantamiento del cadáver.
El compañero sentimental de la víctima también se encontraba en el lugar, donde fue arrestado como presunto autor de un homicidio en el marco de violencia de género.
Sin orden de alejamiento
Desde el departamento que dirige Francisco Lucas apuntaron que "existían denuncias previas por malos tratos contra el detenido en los años 2008, 2017 y 2018".
No obstante, "no existía ninguna orden de alejamiento" vigente entre la pareja. La Delegación precisa que "continúa abierta la investigación".
Los restos mortales de Milagros fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal. Fuentes cercanas al caso apuntan que, por el momento, no se conoce cuál fue la causa del deceso de la mujer. El cuerpo no presentaba cortes ni heridas de bala, indican las mismas fuentes.
Ante la violencia machista, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
- La ola de frío polar llega a Castellón: cuáles serán los peores días
- Consternación en Benassal por la muerte de dos jóvenes tras caer por un puente
- CD Castellón | Brian Cipenga, héroe nacional
- El TSJCV confirma la pena para la familia de Castellón que expolió 500.000 euros a la empresa donde trabajaban
- Los 50 están de moda: la generación de 1975 arrasa con su gran fiesta de reencuentro en Vila-real
- Fotogalería I Las imágenes de la fiesta de la generación de 1975 en Vila-real
- Desaparecido en una zona montañosa de Castellón: los bomberos movilizan un amplio dispositivo de búsqueda
- Los tres supervivientes del accidente Benassal continúan en la UCI