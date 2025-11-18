Los Mossos investigan si el incendio de unas barracas en Barcelona ha sido provocado: qué se sabe de las causas

Los Mossos d'Esquadra investigan las causas del incendio de un asentamiento de personas sin hogar entre las calles Bac de Roda y Huelva, cerca de las obras de la estación de la Sagrera. Agentes de la Policía Científica se han desplazado al lugar y están examinando varios puntos en los que empezaron las llamas y luego se propagaron para determinar si fue intencionado, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Por el momento, no se descarta que pueda existir un delito tras este incendio.

En este sentido, algunos testigos apuntarían a que se produjeron tres o cuatro explosiones, aunque se trata de determinar si se produjo antes o después de empezar el fuego. Con las primeras inspecciones oculares del lugar, la policía científica intenta determinar si la deflagración fue provocada o una negligencia. Este diario ha podido observar in situ que había varias bombonas de butano y material combustible entre los restos del asentamiento.

El incendio calcinó seis barracas. El fuego comenzó antes de las siete de la mañana y las llamas, muy altas, podían verse desde los barrios de Navas y Sant Martí. A las 8:30 horas ya estaba extinguido, por lo que los agentes han podido realizar la inspección ocular.

Incendio en un asentamiento de barracas en la calle de Bac de Roda de Barcelona / JORDI RIBALAYGUE

Hay dos heridos leves, uno con un corte en el dedo que fue dado de alta en el mismo momento y otro con quemaduras que fue trasladado al hospital Vall d'Hebron. Precisamente, agentes del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos d'Esquadra han sacado a esta víctima de entre las llamas.

Incendio en un asentamiento de barracas en la calle de Bac de Roda de Barcelona / JORDI RIBALAYGUE

Los bomberos de Barcelona han enviado 10 dotaciones a apagar las llamas. Al lugar también acudieron varias patrullas de Mossos y Guardia Urbana así como cuatro ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques.

El suceso ya ha despertado debate político en el Ayuntamiento de Barcelona. El líder del PP, Daniel Sirera, ha recordado que lleva "meses exigiendo el desalojo del asentamiento de barracas en el puente de Bac de Roda" y ha recordado que no es la primera vez que un campamento arde. "El gobierno de Jaume Collboni no hace absolutamente nada: además de los adultos que malviven, el ayuntamiento permite que aquí haya menores y se permite que vivan con ratas, cucarachas, gente que trafica... Se acumula de todo y la situación es peligrosa, se está volviendo al antiguo barraquismo", ha advertido el popular, que ha acudido la zona donde se ha producido el siniestro.

Por otro lado, el presidente municipal de Junts, Jordi Martí, ha denunciado la "inacción" del ejecutivo del PSC respecto al asentamiento. "Era cuestión de tiempo que se produjera un incendio", ha manifestado.