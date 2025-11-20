Investigación
Muere una niña de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Córdoba
La tragedia, ocurrida en la localidad de Fuente Palmera, ha causado una gran conmoción entre los vecinos
Evaristo Guzmán
Consternación en el municipio cordobés de Fuente Palmera tras el fallecimiento de una niña de un año y medio en la tarde de este jueves a consecuencia de la caída de un muro en la azotea del edificio donde reside la familia, en la calle La Carlota del municipio.
Los hechos ocurrieron sobre las 17.15 horas, cuando el servicio de emergencias 112 recibió una llamada que alertaba de la caída un muro de metro y medio en la azotea de un edificio y que los escombros habían atrapado a la niña. Inmediatamente se dio el aviso a los servicios sanitarios, que a su llegada confirmaron el fallecimiento de la pequeña en el mismo lugar del suceso.
Según ha trascendido, la madre se encontraba en la azotea realizando tareas del hogar mientras la pequeña jugaba a su lado cuando la pared se vino abajo por causas que se desconocen.
Investigación
Hasta el edificio, que tiene dos plantas, se han desplazado también la Policía Local y efectivos del parque de bomberos de La Carlota, así como la Guardia Civil, que instruye diligencias y ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del suceso.
La tragedia ha provocado una enorme conmoción en la localidad. La menor era hija y nieta de una conocida familia de empresarios del comercio local.
El Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que lamenta la muerte de la niña y traslada su "pésame y todo el ánimo a su familia y amigos en estos momentos tan difíciles".
Ante esta dolorosa circunstancia, y como muestra del dolor y respeto de todo el pueblo, se han decretado dos días de luto oficial durante los días 21 y 22 de noviembre, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y los actos y actividades municipales previstas han sido suspendidos.
