En el barrio de Collblanc
El rapero Morad, detenido de nuevo en L'Hospitalet: la Guardia Urbana lo arresta por romper una orden de alejamiento
Germán González
La Guardia Urbana de L'Hospitalet detuvo este miércoles al trapero Morad en el barrio de Collblanc. En esta ocasión, el motivo del arresto fue el quebrantamiento de una orden de alejamiento, según adelantó el digital Metrópoli y ha confirmado EL PERIÓDICO. El músico tiene prohibido acercarse a una determinada distancia del lugar de residencia de su padrastro, que vive en la zona donde Morad fue detenido.
Morad ha sido detenido en varias ocasiones por diferentes encontronazos con la policía y también por conflictos familiares. El joven del barrio de La Florida de L'Hospitalet ya ha pasado por la cárcel por un delito de conducción temeraria y también se ha salvado de volver a entrar tras suspenderse otra condena por un altercado con los Mossos d'Esquadra y la tenencia de una porra extensible.
Se da la circunstancia, además, de que un hermano del trapero fue puesto a disposición ante la Fiscalía de Menores por una agresión con cuchillo a tres jóvenes el pasado mes de septiembre.
