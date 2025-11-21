Fallece una niña de 6 años tras un tratamiento dental
Sanidad abre una investigación tras atender en el hospital de Alzira a otra menor de 4 años procedente de la misma clínica, que se encuentra ingresada en la UCI pediátrica del Clínico
Pascual Fandos
El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha abierto un expediente informativo para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de una niña de 6 años, vecina de Algemesí, que llegó el jueves por la tarde al Hospital Universitario de la Ribera en parada cardiorrespiratoria tras haber sido atendida previamente en una clínica dental privada, de la que también procedía otra paciente de 4 años que había llegado al hospital esa misma tarde con un episodio de fiebre,vómitos y somnolencia, y que fue evacuada en una SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València, donde permanece ingresada, según han confirmado fuentes sanitarias.
La niña fallecida ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera a las 16,52 horas. Según fuentes de la conselleria, había recibido un tratamiento por la mañana en una clínica dental privada y, al parecer, ya en casa, se sintió indispuesta. Las mismas fuentes señalan que la menor ingresó ya en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon éxitus judicial, para que se informara a las autoridades judiciales para su investigación.
Se da la circunstancia que a las 15:11 horas del mismo jueves había acudido a Urgencias del Hospital de la Ribera otra niña, de 4 años de edad y procedente de la misma clínica dental, con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde permanece ingresada.
El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha iniciado este viernes un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Al parecer, las dos habían sido asistidas en una clínica de Alzira.
