Fuga hasta Morella: Dos de los heridos en el accidente de Benassal se marchan del General sin el alta porque estaban "aburridos"

Dos de las personas heridas el pasado fin de semana en el accidente ocurrido en la CV-166, en la rambla Carbonera, ubicada entre los términos municipales de Ares y Benassal, y que dejó dos fallecidos, han abandonado del Hospital General de Castellón, sin haber recibido el alta.

Se trata de dos de los tres ocupantes del vehículo siniestrado que llevaban desde el sábado ingresados en el centro sanitario y, que según han explicado, decidieron abandonar el hospital porque estaban "aburridos".

Alta de la UCI

Ambos habían permanecido, durante los últimos días, en la Unidad de Cuidados Intensivos del General (UCI), pero recibieron el alta y fueron trasladados este viernes a planta. Sin embargo, poco tiempo han permanecido en su habitación, ya que han decidido irse sin que ningún médico les diese el alta.

Fuentes del Hospital General han confirmado que las dos personas ya no se encontraban en sus instalaciones.

100 kilómetros en autobús

Después de marcharse del centro, los dos jóvenes heridos se han montado en un autobús de línea y han recorrido los más de 100 kilómetros que separan Castelló de Morella. Además, según ha podido saber Mediterráneo, una vez en la ciudad trataron de continuar su trayecto hacia Benassal haciendo autostop, vestidos con ropa hospitalaria y con signos evidentes de lesión.

Los jóvenes fueron trasladados el centro de salud de Morella. / Mediterráneo

Su estado y su vestimenta han despertado la atención de vecinos y autoridades locales. Además, según han explicado testigos presenciales, los dos jóvenes vestían pantalón de chándal fino, mientras que uno llevaba camiseta corta y el otro, camiseta de tirantes. Ambos, además, calzaban chanclas.

Taxi a Benassal

Una vez se han apeado del autobús en Morella, preguntaron a los vecinos por la posibilidad de pedir un taxi que les llevase de vuelta a Benassal. Sin embargo, los numerosos hematomas que tenían a la vista, junto con su veraniega indumentaria en una jornada de muy bajas temperaturas, han sido los motivos que han alertado a las autoridades locales.

Han sido trasladados al centro de salud de Morella, donde han recibido atención médica. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer el suceso.