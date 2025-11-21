Sanidad ordena la suspensión cautelar de la actividad en la clínica de Valencia que atendió a la niña fallecida
La otra pequeña, de 4 años, que está ingresada en la UCI del Clínico, fue tratada unas horas antes en la misma clínica
Pascual Fandos
Los servicios de inspección de la Conselleria de Sanitat han ordenado la suspensión cautelar de la actividad en la clínica dental donde fueron atendidas las dos niñas de 4 y 6 años que posteriormente fueron trasladadas al servicio de urgencias del Hospital de la Ribera, donde la mayor de ellas llegó ya en parada cardiorrespiratoria sin que los médicos pudieran hacer nada por su vida pese a los intentos de reanimación, como ha informado en primicia Levante-EMV en su edición digital.
La otra niña, de 4 años, fue trasladada en un SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde permanece ingresada.
Dos casos en menos de dos horas
Los hechos se sucedieron en la tarde del jueves 20 de noviembre y el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha iniciado este viernes por la mañana un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Una de las primeras medidas adoptadas por las autoridades sanitarias ha sido ordenar la suspensión cautelar de la actividad en la clínica. Se trata al parecer de una clínica ubicada en Alzira.
