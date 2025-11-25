Acompañada por un familiar y con la cara tapada: así salió Triana Martínez de prisión 11 años después del asesinato de Isabel Carrasco

Triana Martínez, una de las asesinas de la presidenta de la diputación de León, Isabel Carrasco, el 12 de mayo de 2014, ya disfruta de su primer permiso penitenciario fuera de la cárcel de Villabona de Asturias. Martínez lo había solicitado hasta en 14 ocasiones y, finalmente, 11 años después del crimen la jueza de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo le ha concedido tres días de libertad.

Pasadas las 11:00 horas, Martínez abandonaba el complejo de Villabona. Lo hacía en un coche, tapada en el asiento del copiloto. A la cárcel había ido a buscarla un familiar cercano. Hasta el próximo jueves, Triana Martínez deberá presentarse diariamente ante la Policía y no podrá acercarse a la familia de Carrasco, ni a lugares de León relacionados con el crimen.

Martínez fue condenada a 20 años de prisión por el asesinato, mientras que sobre su madre, Montserrat González, recae una condena de 22 años. Según quedó acreditado en el juicio, González fue quien disparó a Isabel Carrasco en una pasarela peatonal sobre el río Bernesga, entre el paseo de la Condesa de Sagasta, donde residía, y el Paseo de Salamanca. La pistola había sido comprada en el barrio gijonés de La Calzada.

Sus problemas de comportamiento obligaron a las autoridades a trasladarlas de la cárcel de Mansilla de las Mulas (León) hasta Villanubla (Valladolid), acabando, finalmente, en Villabona en el año 2018. Desde entonces, la actitud de madre e hija parece haber mejorado hasta el punto de conseguir Triana Martínez su primer permiso penitenciario en más de una década.

Además, las mujeres han mostrado su arrepentimiento por el crimen, uno de los factores que han influido en el informe favorable al permiso por parte de la junta de tratamiento de la cárcel y la Fiscalía.