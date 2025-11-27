Los expertos de la Policía, sobre la terraza del hospital de Cartagena en la que se originó el incendio: "Aquí fumaba todo el mundo"

Profesionales de la Brigada de Policía Científica en la Región de la Policía Nacional se movilizaron este jueves por la mañana al Santa Lucía de Cartagena, el hospital que fue escenario este miércoles de un aparatoso incendio que, afortunadamente, se saldó sin daños personales.

In situ, los miembros del equipo especializado fueron informados de algo que admitían tanto trabajadores como pacientes del centro: en esa terraza, contigua a la cafetería del centro, era habitual que saliese gente a echar un cigarro. Y todo indica que el origen del siniestro estuvo en una colilla mal apagada. "Aquí fumaba todo el mundo", coinciden.

Detalle de material calcinado fotografiado en la terraza del Santa Lucía el día después del incendio. / Iván Urquízar

Para corroborarlos, especialistas de la Científica preparados para 'entender' los rastros que deja el fuego se movilizaron al hospital para analizar in situ el foco del mismo.

Estos investigadores conforman un grupo que se persona en los escenarios una vez que los efectivos de los Bomberos han terminado su trabajo, y lo hacen para efectuar inspecciones oculares, donde recaban pruebas y vestigios.

"Accidental y humano"

La Policía tiene claro que el incendio se originó por una imprudencia, por parte de alguien que no tenía intención de provocar un fuego, pero lo hizo debido a un descuido que pudo haber sido letal.

Los investigadores también visionarán las cámaras de seguridad del perímetro del hospital y los vídeos grabados por testigos con sus móviles, a fin de comprobar si hubiesen captado algo que sirviese para esclarecer qué aconteció en la azotea.

Cuando elaboren su informe, los profesionales de la Científica lo harán llegar a las autoridades sanitarias y al Juzgado. Fuentes cercanas al caso apuntan que resultará complejo dar con el responsable de lo sucedido.

La Policía no logró averiguar quién causó el fuego de 2015 y el caso se cerró como un accidente

El mismo hospital fue escenario de un suceso similar en 2015, cuando una colilla mal apagada en una sala de mantenimiento acabó calcinando la fachada del bloque I. La Policía concluyó entonces que "fue accidental y debido a la acción humana" y admitió que no era posible saber quien lo causó porque había mucha gente fumando en la zona.

El informe de la brigada de la Policía Científica precisaba que el siniestro se produjo debido al "devenir accidental con intervención humana". Entonces, el fuego causó destrozos en el exterior del edificio y las llamas, que llegaron a alcanzar los cinco metros de altura, no afectaron a ninguna planta de hospitalización.