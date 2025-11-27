La secta de Vistabella y Francisco Martínez desarrollaron negocios inmobiliarios en Vall d'Alba

Dentro de las declaraciones de los peritos en la sesión de este jueves del juicio de la supuesta secta sexual de Vistabella, la Policía Nacional ha señalado que la comunidad liderada por el tío Toni y el exalcalde de Vall d'Alba y exvicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez, desarrollaron negocios de compra y venta de inmuebles.

Los dos agentes que han declarado en la duodécima sesión de este proceso, que juzga a seis personas, cinco mujeres y un hombre, por los hechos acaecidos en la finca de La Chaparra, han afirmado que las empresas creadas por el tío Toni vendieron cinco casas a Martínez. Por su parte, el exalcalde de Vall d'Alba adquirió tres inmuebles, propiedad de la comunidad.

Estos negocios se incluyen dentro de un entramado financiero erigido por el tío Toni, que contó con la creación de dos empresas, que gestionaban estas operaciones inmobiliarias y, a través de las cuales, tanto el cabecilla de la organización como su círculo más íntimo se lucraban de las donaciones económicas de los miembros de la secta.

Indicios no probados

Ya se relacionó a Francisco Martínez con la secta en anteriores sesiones del juicio. El inspector principal de la Policía Nacional que llevó el operativo que desmanteló este grupo, afirmó que existían indicios no probados de que presuntos consumidores de situaciones de explotación sexual eran “personajes relevantes de la vida pública o política”.

Estos personajes "acudían tanto a La Chaparra o como a la vivienda del exalcalde de Vall d’Alba, Francisco Martínez, para mantener esas relaciones a cambio de dinero". También varias mujeres adultas, testigos en este juicio al ser miembros de la secta, aseguraron que iban a “limpiar” a casa de Martínez.

Los investigadores de la Policía obtuvieron esa misma respuesta por parte de esas mujeres, pero aun así sospecharon que había algo más porque no querían profundizar sobre este tema cuando los agentes insistían.

Fotos con el líder

Además, varias personas “relevantes” también aparecían en fotos con el Tío Toni, líder de la secta. Las imágenes fueron encontradas "en La Chaparra" durante la operación de desmantelamiento de la secta. El detective agregó que tanto Francisco Martínez como su hermano, el conocido peluquero Juan Miguel Martínez, acudían “con frecuencia” a La Chaparra.

Cabe recordar que ninguno de los hermanos Martínez está acusado en este proceso y ni siquiera citado a declarar en este juicio, que trata acerca de los presuntos abusos sexuales a menores de la secta por parte de seis miembros adultos, como colaboradores necesarios del líder. Este, el gurú llamado Tío Toni, falleció en prisión y así se extinguió su responsabilidad penal.