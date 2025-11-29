En un parque
Investigan la muerte de dos jóvenes en Jaén por "posible suicidio"
Se ha decretado el secreto de sumario
EP
La Policía Nacional de Jaén investiga la muerte de dos jóvenes halladas a la 1.30 horas de este sábado en el Parque de la Victoria de la ciudad jiennense.
Fuentes del citado cuerpo han afirmado en declaraciones a Europa Press que se ha decretado el secreto de sumario hasta que no se levante por parte del juez.
El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha precisado a esta agencia que recibieron un aviso a las 1,30 horas de la mañana por dos jóvenes "posiblemente fallecidas" en el Parque de la Victoria de Jaén.
La sala coordinadora del 112 activó a efectivos de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento. La hipótesis inicial de trabajo es considerar este suceso como "posible suicidio".
- Pillan a un falso profesor dando clase en la UNED de Vila-real sin tener titulación
- ¿Cuánto cobra al año mi alcalde? Aquí tienes cuál es su sueldo
- Multan a un anciano de 75 años en Castellón: “Llevo 50 años conduciendo sin carnet y nunca me ha pasado nada”
- Subida histórica de sueldo para los 33.000 funcionarios de Castellón: esto es lo que cobrarán
- Así se transformará uno de los pueblos más bonitos de España en Castellón: luces nocturnas y videomapping
- Riesgo de nevadas en Castellón este fin de semana
- Una montaña de Castellón lucirá este año más navideña que nunca
- Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló