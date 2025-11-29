Presuntos abusos a su propia hija de 7 años: La Fiscalía de Castellón pide 14 años y ocho meses para un hombre por seis años de agresiones
Solicitan pena de prisión por un delito continuado de agresiones a la menor que, cuando empezaron en 2018 y se prolongaron hasta 2024
La Fiscalía Provincial de Castellón solicita una pena de 14 años y ocho meses de prisión para un hombre de 48 años por abuso sexual continuado hacia su hija, que apenas contaba con siete años cuando empezaron a suceder los hechos.
El juicio, que se celebrará el próximo jueves, 11 de diciembre, en la sección segunda de la Audiencia Provincial determinará si la persona juzgada es culpable de estas agresiones, que se prolongaron durante seis años y que le mantienen en prisión provisional desde el pasado 14 de abril de 2024.
Así, según señala el escrito de acusación presentado por el Ministerio Fiscal, el procesado mantenía una relación con la madre de la víctima que, en el momento de la misma, era menor de edad. En el año 2018, en una fecha no determinada, la Fiscalía apunta que el acusado, aprovechando los momentos en que su pareja se marchaba a trabajar y se quedaba a solas con su hija, empezó a tener contactos íntimos con ella, a través de besos y tocamientos mutuos en sus partes íntimas. Unos actos que atentaban "contra la libertad y la indemnidad sexual" de la joven que tenía entonces 7 años de edad.
Pero el acusado no se conformó con esto porque, a partir del año 2021, dio un paso adelante e incrementó la frecuencia y la intensidad. El hombre incluso le enseñaba vídeos de contenido sexual, que servían de inicio a sus encuentros. La pequeña llegó a normalizar la relaciones con su padre.
Presentación de denuncia
La niña, que desde diciembre del pasado año se encuentra bajo la tutela de la Generalitat Valenciana, presentó la denuncia por estos abusos el 12 de abril de 2024. Según señala la Fiscalía, los hechos relatados son constitutivos de un delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años de edad.
Además, el escrito de acusación también pide que se le aplique la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de su hijo, así como la de comunicarse con ella por cualquier medio durante un total de 10 años. A esto, se añade la privación de patria potestad, así como la inhabilitación de estos derechos durante 10 años.
Dentro de la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, también se pretende que el acusado indemnice a la menor con 15.000 euros por los perjuicios causados y que se mantenga la libertad vigilada, una vez cumplida la pena de cárcel.
