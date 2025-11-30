Una mujer, herida de gravedad al ser apuñalada por su expareja en Mallorca

Una mujer ha resultado herida de gravedad esta madrugada al ser apuñalada por su ex pareja en Costitx (Mallorca). El hombre, que tenía una orden de alejamiento en vigor, se ha autolesionado y ha tendido que ser también trasladado a un hospital, donde permanece custodiado por la Guardia Civil.

Fuentes de la Guardia Civil informan que el intento de homicidio ha ocurrido esta madrugada en una vivienda de Costitx, donde estaba la víctima. El hombre, que tenía una orden de alejamiento por denuncias anteriores por violencia de género, se presentó en el domicilio y apuñaló a la mujer, que ha sufrido heridas de gravedad.

Tras la agresión, el individuo se ha autolesionado, al parecer con la misma arma blanca.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido han acudido al lugar dotaciones sanitarias y patrullas de la Guardia Civil. La víctima se encontraba en estado muy grave. Tanto ella como el presunto agresor han sido hospitalizados.

El hombre permanece ingresado en el hospital en calidad de detenido y custodiado por la Guardia Civil.