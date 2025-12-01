ESTA TARDE
Incidente en la piscina del centro de tecnificación de Vila-real
Policía Nacional, Policía Local y servicios de emergencia acuden para socorrer a una joven y el recinto se ha cerrado al público
Vila-real
La piscina del centro de tecnificación deportiva de Vila-real ha cerrado al público esta tarde de lunes, después de que, según apuntan fuentes consultadas por Mediterráneo, una joven de entre 14 y 15 años habría sido encontrada en el fondo de la piscina.
Hasta el lugar se han desplazado unidades de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como del servicio de emergencias.
Como apuntan las mismas fuentes, los sanitarios estarían intentando reanimar a la muchacha. Familiares de la chica han sido avisados por las autoridades y estarían ya in situ siguiendo las labores de reanimación.
Mediterráneo ampliará esta información cuando trasciendan más detalles sobre este suceso.
