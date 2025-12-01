Incidente en la piscina del centro de tecnificación de Vila-real

La piscina del centro de tecnificación deportiva de Vila-real ha cerrado al público esta tarde de lunes, después de que, según apuntan fuentes consultadas por Mediterráneo, una joven de entre 14 y 15 años habría sido encontrada en el fondo de la piscina.

Hasta el lugar se han desplazado unidades de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como del servicio de emergencias.

Como apuntan las mismas fuentes, los sanitarios estarían intentando reanimar a la muchacha. Familiares de la chica han sido avisados por las autoridades y estarían ya in situ siguiendo las labores de reanimación.

Mediterráneo ampliará esta información cuando trasciendan más detalles sobre este suceso.