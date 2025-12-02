Asesina a cuchilladas a su pareja y luego se ahorca en el balcón
La pareja, de 29 y 34 años, estaba en proceso de separación pero seguían viviendo juntos, según los datos recabados por la Policía Nacional
La Policía Nacional investiga el presunto asesinato machista de una joven de 29 años que ha aparecido muerta con decenas de puñaladas en el cuerpo. La pareja, un hombre de 34 años, ha sido encontrada ahorcado en el domicilio de la pareja, que al parecer estaba en proceso de separación pero seguían conviviendo en un domicilio de la calle Cánovas del Castillo, en Carolinas Altas.
El crimen ha sido descubierto sobre las cinco y media de la tarde por una familiar de la joven asesinada, de origen argentino, como su pareja.
El matrimonio tenía un hijo de 3 años y se encontraba en una guardería cuando han sucedido los hechos.
Agentes de la Policía Local de Alicante han sido los primeros en llegar al lugar y a continuación han llegado efectivos de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.
El cuerpo de la joven apuñalada estaba en el salón de la vivienda y no se ha podido hacer nada por salvarle la vida.
Los agentes del Grupo de Homicidios y Científica de Policía Nacional se encuentran en estos momentos realizando la correspondiente Inspección Ocular para recabar todos los indicios acerca de los hechos para esclarecer las causas de los fallecimientos. Por el momento, los primeros indicios apuntan a que entre los dos fallecidos existiría una relación sentimental por lo que se está tratando como un presunto caso de Violencia de Género, según ha informado la comisaría provincial de Alicante.
Reacciones
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé se ha pronunciado a través de las redes sociales sobre el caso y ha expresado seguir "con máxima atención y profunda preocupación este posible nuevo caso de asesinato machista. La violencia contra las mujeres exige una respuesta contundente y toda la firmeza institucional", ha escrito.
