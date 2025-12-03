En Villanueva de Alcardete
Hallan muerto a un hombre de 67 años en Toledo con signos de violencia
Los cuerpos de seguridad consideran que se encuentran ante el escenario de un delito
EP
TOLEDO
Agentes de la Guardia Civil han localizado los restos de una persona en una nave de la localidad toledana de Villanueva de Alcardete, identificada como un hombre de 67 años.
Según han informado fuentes de la Delegación de Gobierno a Europa Press, el sujeto, localizado en la noche de este martes, presentaba evidentes signos de violencia, lo que ha llevado a los cuerpos de seguridad a la conclusión de encontrarse ante el escenario de un delito.
Ante los indicios de un crimen, la Policía Judicial de la Guardia Civil ha asumido la investigación del caso.
