La policía acusa al anestesista de robar en un hospital los anestésicos que usaba en clínicas dentales

La Policía Nacional ha detenido este miércoles al anestesista y a la dueña de la clínica dental de Alzira donde fue sedada la niña de seis años que falleció horas después de ser atendida en el Hospital de la Ribera. Así lo han confirmado fuentes policiales, que detallan que el especialista que asistió a las pequeñas está siendo investigado como presunto autor de un delito de homicidio. Asimismo, también se le imputan los delitos de omisión del deber de socorro y otro contra la salud pública, cargos que también se le atribuyen a la gerente de la clínica dental.

La detención se produce después de semanas de exhaustiva investigación, donde la Policía Judicial trabajaba para esclarecer las causas que provocaron la muerte de una niña de seis años y la grave intoxicación de otra, de cuatro años, que ya ha sido dada de alta tras permanecer dos semanas ingresada en el Hospital Clínico de València, llegando a permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos pediátrica del citado centro sanitario.

En este contexto de investigación, agentes del Grupo de Homicidios habían citado a primera hora de este miércoles en la Jefatura Superior de la Policía Nacional tanto a la gerente de la clínica como al anestesista que sedó a las menores. Sin embargo, el abogado del especialista no ha podido acudir al encontrarse en un juicio, lo que ha llevado a la dueña de la clínica a no acudir ante la creencia de que la citación iba a ser aplazada.

Ha sido ante esta situación cuando los agentes han pasado a la acción, procediendo a la detención de ambos implicados en sus respectivos trabajos, a los se les imputa un delito de homicidio por imprudencia grave. El arresto se produce tras una exhaustiva investigación en la que se busca esclarecer si hubo una mala praxis en la aplicación de los fármacos que se utilizaron para relajar a las niñas.

El anestesista robaba los medicamentos de un hospital

Las detenciones se basan por el momento en dos pilares: la falta de autorización administrativa por parte de la clínica para el uso de sedación consciente, tal y como señaló la Conselleria de Sanidad, y por la ausencia de determinados recursos en sus instalaciones. Según ha podido saber este diario de fuentes de toda solvencia, el anestesista robaba medicamentos en un hospital que posteriormente utilizaba en las clínicas donde trabajaba para practicar las sedaciones. De ahí que, además de ser investigado por un delito de homicidio, se le imputen los delitos de omisión del deber de socorro, un delito contra la salud pública y otro por robo.

La primera detención se producía sobre las nueve de la mañana de este miércoles, cuando la policía detenía al anestesista, un hombre de 43 años, como presunto autor de los delitos de homicidio, lesiones, omisión del deber de socorro, contra la salud pública y hurto, tras al parecer haber causado la muerte de una menor y la intoxicación grave de otra en una clínica dental de Alzira donde trabajaba como anestesista.

Pocas horas después, a las doce de la mañana, se ha detenido en Alzira a la propietaria de la clínica, una mujer de 50 años, como presunta autora de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública. La Policía Nacional continúa las gestiones de investigación por parte del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía la Comunitat Valenciana para el total esclarecimiento de los hechos.