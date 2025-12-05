En Los Barrios
Cuatro guardias civiles heridos tras ser embestidos por un vehículo en Cádiz
Los hechos tuvieron lugar cuando dos vehículos fueron descubiertos mientras cargaban tabaco en la orilla del río Palmones, en el municipio de Los Barrios
EFE
Cuatro guardias civiles han resultado heridos en la madrugada de este viernes tras ser embestidos por un vehículo que se encontraba alijando tabaco en la localidad gaditana de Los Barrios.
Según han informado a EFE fuentes policiales, los hechos se produjeron la pasada madrugada, cuando una patrulla de la unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Algeciras observó a dos vehículos que se encontraban cargando tabaco en la orilla del río Palmones.
Al llegar a la zona, varios agentes se apearon de la patrulla, momento en el que el vehículo que se encontraba cargando el tabaco se dio a la fuga, intentando embestir en su huida a uno de los agentes, causando un claro peligro sobre su vida.
Finalmente, en su huida embistió a uno de los vehículos del Instituto Armado, dejando heridos en total a cuatro agentes.
En una posterior persecución, el conductor del vehículo ha sido detenido.
- Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
- Un pueblo bonito de Castellón transforma la emblemática puerta de entrada a su casco histórico
- Fin de una era en Peñíscola: un emblemático restaurante baja la persiana tras 35 años de historia familiar
- Así será el encendido de las luces de Navidad en Castelló. Día, hora y lugar
- El líder de los neonazis de Castellón cogió la baja pocos días antes de ser detenido
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- Gran despliegue de la Guardia Civil con helicópteros en Almassora: este es el motivo
- La operación policial con helicóptero en Almassora culmina con dos detenidos y el hallazgo de tres plantaciones de marihuana