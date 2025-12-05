La familia de Nathan Osman cuestiona la versión oficial sobre su muerte en Benidorm: nuevas pruebas reavivan el caso

La muerte de Nathan Osman, un galés de 30 años y padre de familia, sigue envuelta en incógnitas más de un año después de que su cuerpo apareciera al pie de un acantilado de unos 200 metros de altura en las inmediaciones de Benidorm. Lo que en un primer momento se calificó como un accidente durante unas vacaciones con amigos ha derivado, con el paso del tiempo, en un caso que su familia considera plagado de lagunas, hasta el punto de haber impulsado nuevas investigaciones tanto en España como en Reino Unido.

Una caída extraña en un lugar remoto

Osman fue hallado sin vida en septiembre de 2024 en un área abrupta, alejada del núcleo turístico y en dirección opuesta a su hotel. El informe forense concluyó que murió por lesiones en la cabeza y el abdomen compatibles con una caída desde gran altura.

El hombre fallecido en Benidorm, en una imagen con sus cuatro hijos. / GOFUNDME

Las autoridades locales catalogaron el suceso como un accidente fortuito ocurrido de madrugada, cuando el joven habría regresado solo hacia su alojamiento tras separarse de su grupo de amigos. Sin embargo, la familia nunca vio lógica en que hubiera caminado hasta un paraje sin iluminación, sin ocio nocturno y prácticamente despoblado.

En una visita posterior al lugar, la madre de Nathan, Elizabeth, describió la zona como "salvaje" y sin ningún atractivo que justificara que su hijo se hubiera desviado allí voluntariamente a las cuatro de la mañana.

Los datos del móvil que cambiaron la perspectiva

La investigación dio un giro cuando la familia recibió el teléfono de Nathan meses después del suceso. Su app de salud, que registra movimientos, permitió reconstruir sus desplazamientos finales con un nivel de detalle inesperado.

Según relató su hermano Lee Evans, la velocidad registrada no era compatible con caminar, ni siquiera corriendo cuesta arriba. Para la familia, estos datos apuntan a que Nathan pudo haber viajado en un vehículo durante los 40 minutos previos a su muerte, algo que desmontaría la versión inicial de que llegó a pie hasta el acantilado.

Además, el análisis temporal de los registros permitió situar su fallecimiento aproximadamente media hora después de haber sido captado por cámaras de seguridad caminando en dirección a su hotel. La distancia y el tiempo no encajarían si hubiera ido a pie.

Una investigación familiar ante la falta de respuestas

La familia Osman, desconfiando de la conclusión de las autoridades locales, emprendió por su cuenta una investigación paralela. Con la ayuda de imágenes de cámaras de seguridad, testigos y movimientos bancarios, reconstruyeron una cronología completa de aquella madrugada.

Durante esa reconstrucción descubrieron que se intentó utilizar la tarjeta bancaria de Nathan al día siguiente de su muerte, un detalle que consideran relevante y que, según explican, no fue adecuadamente indagado en la investigación inicial.

El hermano de Nathan, Lee, su madre Elizabeth y su padre Jonathan hablan con Sarah-Jane Mee en The UK Tonight. / The UK Tonight

Asimismo, localizaron 27 cámaras de seguridad adicionales que podrían haber registrado movimientos en la zona, pese a que la policía local había informado de que no había grabaciones disponibles. Según la familia, se les comunicó que las cámaras no funcionaban o que las imágenes ya se habrían borrado.

Críticas a la investigación inicial

Los Osman consideran que la escena donde apareció el cuerpo de Nathan no fue tratada como un posible escenario delictivo. El padre, Jonathan, lamenta que no se recogieran huellas, restos biológicos ni posibles marcas de neumáticos o pisadas. "No se siguió ningún procedimiento", señaló en una entrevista reciente.

Estas deficiencias, dicen, motivaron que la policía de Gales decidiera abrir su propia investigación tras revisar el testimonio de la familia. Según Lee, los agentes británicos se mostraron "consternados" por la ausencia de pruebas recogidas durante las primeras horas del caso.

El caso, reabierto en España

Gracias al dossier elaborado por la familia, el caso se reabrió en España a comienzos de 2025. La nueva documentación fue presentada ante la Fiscalía, que accedió a revisar los hechos ante la posibilidad de que hubiera indicios de participación de terceros.

Las autoridades volvieron a analizar grabaciones, movimientos bancarios y testimonios para determinar si la muerte de Osman pudo no ser accidental.

Una búsqueda que tal vez no tenga un cierre definitivo

La familia reconoce que el tiempo transcurrido complica esclarecer totalmente lo ocurrido aquella noche. Aun así, mantienen la esperanza de que aparezca alguna imagen o dato que confirme si Nathan estuvo en un vehículo antes de caer al vacío.

"Nuestro objetivo es que se haga una investigación digna y que se encuentre a la persona responsable, si la hay", afirma Elizabeth. "Nathan camina con nosotros cada día".

El canal Sky News se puso en contacto con la policía española, que se negó a hacer comentarios y agregó que el caso se encuentra bajo revisión judicial y que no quiere obstaculizar el curso de la investigación.