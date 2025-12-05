Investigación
Localizan sin vida a dos hermanos en una casa en Lugo
Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma tras llevar varios días sin verlos
EP
Dos hermanos han sido localizados sin vida este viernes en su vivienda en el municipio lucense de Ribadeo (Lugo), concretamente en la zona de As Barreiras.
Según han informado fuentes conocedoras del suceso consultadas por Europa Press, fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma tras llevar varios días sin verlos. Por ello, todo apunta a que los dos varones llevaban varios días fallecidos.
Hasta el domicilio se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil a la espera de que la autopsia determine la causa de los fallecimientos.
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- Gran despliegue de la Guardia Civil con helicópteros en Almassora: este es el motivo
- Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
- Ya hay fecha para la apertura de un nuevo parque comercial en Castellón
- Cambio brusco en Castellón: Este es el sorprendente tiempo que Aemet predice para el puente
- Fin de una era en Peñíscola: un emblemático restaurante baja la persiana tras 35 años de historia familiar
- Estos son los municipios afectados por la superpoblación de jabalís en Castellón
- Así será el encendido de las luces de Navidad en Castelló. Día, hora y lugar