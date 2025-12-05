Un maltratador de animales sale de la prisión en Castellón tras solo diez meses de condena

El hombre condenado en Castellón por golpear brutalmente a su gato con un palo de madera, uno de los pocos que ha entrado en la cárcel por un caso de maltrato animal en España, saldrá de prisión el próximo miércoles, 10 de diciembre, después de haber cumplido solo 10 meses de condena. Este es el tiempo de prisión al que le sentenció el Juzgado de lo Penal nº5 en septiembre de 2024, después de juzgar los hechos sucedidos el 17 de abril de 2020.

Aquel día, esta persona de 33 años agredió a su animal de compañía y le causó traumatismos craneoencefálicos, torácicos y abdominales que obligaron a su eutanasia inmediata en una clínica veterinaria. Un vecino, alertado por los golpes y los maullidos del gato, llamó a la Policía Local de Castelló que detuvo al maltratador.

Juzgado en 2022

El caso se juzgó en septiembre de 2022, en el Juzgado de lo Penal nº4 y el partido animalista Pacma, que actuó como acusación popular, pidió una condena de 2 años y 2 meses de prisión y la inhabilitación para cualquier trabajo con animales por un periodo de 6 años, además de la prohibición de tenencia de animales y la relación con cualquier animal, mientras que el Ministerio Fiscal reclamó un año y medio de prisión.

En el proceso, se declaró al acusado como culpable, pero la condena fue de 10 meses de prisión y 3 años de inhabilitación. En su sentencia, el juez puso el énfasis en la tremenda crueldad del agresor. Además, ya contaba con antecedentes de maltratos a un perro.

El agresor recurrió la sentencia y esgrimió atenuantes por trastornos psicológicos. Sin embargo, la Audiencia Provincial desestimó su recurso en enero de 2023 al constatar que actuó con plena consciencia de sus actos.

Suspensión de la pena

También reclamó la suspensión de la pena de prisión, pero el Juzgado de lo Penal nº 5 la denegó en septiembre de 2024 al apreciar una “progresión delictiva”. El condenado acumulaba, en su historial, antecedentes por violencia doméstica, violencia de género, lesiones, robo con violencia, amenazas, coacciones y quebrantamiento.

Desde Pacma han señalado que la pena ha sido "insuficiente e irrisoria" para un caso tan extremo. Además, han denunciado que "no guarda proporción con el sufrimiento causado ni contribuye a prevenir nuevos ataques”.

Los animalistas han urgido a reformar el Código Penal, endurecer las penas y garantizar su ejecución para que los animales no queden desprotegidos frente a situaciones de violencia tan graves.