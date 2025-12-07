Un conato de incendio obliga a cerrar el PAC de Trullols en Castelló y envía las urgencias a Fernando el Católico

Un conato de incendio en el Centro de Especialidades Jaume I de Castelló, la conocida como Casa Grande, ha obligado a suspender la actividad asistencial del Punto de Atención Continuada (PAC) de la calle Trullols. La medida, según ha explicado el Departamento de Salud de Castellón, se ha tomado después de que se declarase el fuego, este mediodía, en una zona de oficinas de la Dirección Territorial de Sanidad, que se encuentra anexa al área asistencial.

Al parecer, se ha producido un cortocircuito en una fotocopia, situada en la planta baja del edificio. El humo que se ha producido, a través del techo, se ha filtrado hasta el servicio de Urgencia del PAC de Trullols, lo que ha obligado al cierre de las instalaciones.

Por esta razón, se ha trasladado la asistencia sanitaria que desarrolla este espacio al centro de salud de Fernando el Católico. Así, durante este domingo, este será el lugar donde se atiendan las urgencias y otras necesidades de los usuarios.

Bomberos de Castelló

Ha sido el Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Castelló quien se ha encargado de extinguir el conato de incendio. Hasta el lugar se ha desplazado un camión de bomberos con una dotación que han actuado ante el fuego que solo ha afectado a equipamiento de oficina, sin causar ningún daño personal ni estructural.

El Departamento de Salud de Castellón trabaja durante este domingo en realizar trabajos de limpieza y aireación del edificio. Así, una vez finalizadas estas labores, se valorará la reapertura del PAC de Trullols este lunes.