Detenido por amenazar con un cuchillo a los viajeros en una estación de Metrovalencia

Un hombre armado con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones sembró momentos de auténtico pánico y angustia entre los usuarios de una estación de Metrovalencia, donde estaba intimidando a varios pasajeros, a los que amenazaba con atacar con el arma blanca. Afortunadamente, gracias a una rápida y coordinada intervención policial, que se desplazaron inmediatamente al lugar tras recibir un aviso ciudadano de lo que estaba sucediendo, los agentes lograron reducir a tiempo al presunto agresor sin que hubiera que lamentar víctimas ni heridos.

Los hechos tuvieron lugar la noche del 22 de noviembre, sobre las 23.10 horas, en las instalaciones de la parada de metro Empalme, en el término municipal de Burjassot. La Policía Local recibió la llamada de una de las víctimas, que alertaba de la presencia de un hombre en actitud intimidante que estaba armado con un cuchillo de cocina de 20 centímetros de hoja. Según manifestó a los agentes, el presunto agresor le estaba persiguiendo por el interior de la estación hablándole en tono desafiante y con una de sus manos oculta en el bolsillo de la sudadera.

Detenido in extremis

Sin conocer sus intenciones, el viajero se detuvo para tratar de hablar con la persona que estaba siguiendo sus pasos. Fue entonces cuando se percató de que en la mano que tenía en el bolsillo estaba empuñando un cuchillo, con el que también estaba intimidando a otros pasajeros que se cruzaban a su paso. Asustado, se alejó y llamó al 112. Emergencias pasó el aviso a la Policía Local de Burjassot, cuyos agentes se personaron en las inmediaciones en menos de diez minutos.

A su llegada, el denunciante les indicó donde estaba el presunto atacante, que se encontraba apoyado sobre una columna en la otra parte del andén, dándose la circunstancia de que en esos momentos uno de los trenes estaba efectuando su entrada en la estación. Para evitar que escapara ni que pudiera atacar a alguno de los usuarios que viajaban en el transporte público, los agentes dieron indicaciones al maquinista para que no abriera las puertas al tiempo que cruzaban la vía para interceptar al joven, produciéndose momentos de elevada tensión.

Antecedentes por violencia de género

En la intervención policial, recogida íntegramente por las cámaras corporales (bodycam) que los agentes llevan incorporadas en su uniforme desde 2021, se observa como, mientras se aproximaban al agresor, y al observar que parte del arma blanca asomaba por el bolsillo de la sudadera, los policías lograron controlar la situación al actuar perfectamente coordinados.

Así, después de alertarse unos a otros de que el joven al que iban a recudir llevaba un cuchillo, consiguiendo cercar al individuo, al que indicaron que se tirara al suelo y soltara el arma mientras le apuntaban con pistolas Taser para neutralizarlo. Sin embargo, al seguir todas las indicaciones y no mostrar resistencia, los agentes no tuvieron que hacer uso del arma y lograron reducirlo y retirarle el cuchillo, procediendo finalmente a su detención.

Cuchillo que empuñaba el joven detenido en la estación del Empalme para amenazar a los usuarios de Metrovalencia. / L-EMV

El arrestado, que presentaba evidentes síntomas de embriaguez, es un hombre de 27 años nacido en Nicaragua con permiso de residencia en España y antecedentes por violencia de género. Antes de ser trasladado a las dependencias de la Policía Nacional de Burjassot-Godella para ser interrogado, el detenido fue explorado en un centro de salud donde los médicos descartaron la presencia de traumas ni lesiones. Finalmente, fue puesto a disposición judicial como autor de un delito de amenazas graves con instrumento peligroso.