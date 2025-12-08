El joven jugador de pilota valenciana Nicolás Argente fallece en un accidente de tráfico

Los Ayuntamientos de Navarrés y Bicorp han decretado varias jornadas de luto oficial por la muerte en un accidente de tráfico de Nicolás Argente García. De 24 años de edad y jugador de pilota valenciana, militaba en el equipo de Bicorp. El siniestro tuvo lugar en el término municipal de Picassent el jueves 4 de diciembre.

Natural de Navarrés, el incidente ha causado una honda impresión entre los vecinos y vecinas de la localidad. Así, desde el consistorio han declarado tres días de luto oficial por "como testimonio del profundo pesar del municipio ante el trágico accidente de tráfico sufrido y ante su triste fallecimiento, que ha causado una gran conmoción entre vecinos y vecinas. Deseando poner de relieve el cariño y el reconocimiento que despierta en Navarrés, tanto a nivel personal como por su vinculación al deporte de la pilota valenciana, en la que representó con orgullo a nuestro municipio".

Así se declaró luto oficial desde las 12 horas de ayer, domingo 7 de diciembre, hasta las 24:00 horas del día 9 de diciembre de 2025, durante los cuales las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta."Se manifiesta, en nombre del Ayuntamiento y de todo el pueblo de Navarrés, nuestra más sincera condolencia y apoyo a la familia y a sus seres queridos en estos momentos tan dolorosos".

En la localidad de Bicorp también han decretado varias jornadas de luto: "El Ayuntamiento de Bicorp quiere mostrar sus condolencias a la familia, amig@s y compañer@s de club por la dolorosa pérdida de Nicolás Argente García, natural de Navarrés y jugador del Club de Pilota de Bicorp. Decretamos 3 días de luto oficial por este joven deportista que ha defendido con orgullo y honor la camiseta de nuestro club y que ha contribuido a los numerosos éxitos que ha conseguido el equipo de 1a de nuestro pueblo en los últimos años".

También se ha recordado su figura desde la Federación Autonómica de Pilota: "Con mucha tristeza comunicamos que ha faltado Nicolás Argente García, de 24 años, natural de Navarrés y jugador del CPV Bicorp, después de un trágico accidente. Desde la FPV queremos expresar a sus familiares, amigos y compañeros de club nuestro pésame por tan irreparable pérdida".