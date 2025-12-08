Temblor
Murcia tiembla con un terremoto de 2,6 con epicentro en el municipio de Algezares
El seísmo ha sido superficial y el 112 ha recibido 61 llamadas desde distintos puntos en el entorno de la capital, como El Palmar
Judit López Picazo
Un terremoto de 2,6 grados en la escala Richter ha sacudido Murcia esta tarde, sobre las 18.45 horas, con epicentro en el municipio de Algezares. Según informa el Instituto Geográfico Nacional, el seísmo ha sido superficial, a una profundidad de 0 kilómetros.
El 112 informó de que, por el momento, no se han registrado daños materiales ni humanos, aunque ya ha recibido 61 llamadas desde distintos puntos en el entorno de la capital, como El Palmar.
Por su parte, los servicios de emergencias ya comparten recomendaciones en redes sociales. Algunos de los consejos más relevantes son asegurar los objetos que puedan causar daños y tener a mano elementos como botellas agua, linternas y un botiquín de emergencias.
Desde las seis menos cuarto de la tarde, los murcianos colman los grupos de WhatsApp y sus cuentas de redes sociales con mensajes sobre el evento. "Qué miedo, me he movido con el sillón y todo", comenta una de nuestras lectoras.
Residentes de poblaciones como Patiño, Aljucer, Santo Ángel, Los Garres, San José, Torreagüera y Los Ramos han asegurado sentir el temblor.
- Castelló estrena su tren turístico navideño: desde dónde y cuándo sale, el recorrido y el precio
- El Censal Parc eliminará un 'emblema' junto a la ronda de circunvalación
- El último horno que resiste en Moncofa
- Pablo Hernández, después la victoria en Riazor: 'Dice mucho del equipo que los jugadores salgan así al campo
- Un pequeño municipio castellonense impulsa una gran ciudad deportiva de 55.000 m2
- Directo Deportivo de la Coruña-Castellón: Camara ha perdonado el segundo
- Un conato de incendio obliga a cerrar el PAC de Trullols en Castelló que recupera este lunes su actividad
- Carlos Maciá, después de su debut en Primera con el Villarreal: 'He cumplido un sueño de cuando era pequeño