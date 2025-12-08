Un piloto con un gran crecimiento personal y trágico final

Enzo Badenas Tejada, el joven piloto de motocros fallecido este domingo a los 17 años en un accidente mientras entrenaba en el circuito de Vilafamés, nació en Gandia, pero era vecino de Beniarjó, donde residía con su familia.

Su trayectoria en el mundo de las motos tuvo un punto de inflexión en el año 2022, cuando obtuvo el mayor éxito individual al proclamarse campeón de España en la cilindrada de 85 centímetros cúbicos dentro de la categoría de 12 a 14 años de edad.

Enzo Badenas entró a formar parte del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor del Circuit Ricardo Tormo (CETDM) en el año 2023 tras conseguir diversos logros como su título de Campeón de España de 85 centímetros cúbicos, la temporada anterior.

El padre del joven, Rafael Badenas, explicó a este periódico que el motociclismo era la auténtica pasión de su hijo, y ello le llevó a buscar espacios para poder entrenar. Entre otros lugares acudía con frecuencia a las localidades de Canals, Albaida, Murcia, Castellón o Madrid.

Desde entonces hasta ahora ha mostrado un gran crecimiento personal y profesional que le ha llevado a lograr diversos podios y victorias, y fue convocado con la Selección Española de Motocross para competir en certámenes autonómicos, nacionales e internacionales, entre ellos el Campeonato de Europa. En su palmarés también sobresale un subcampeonato de España en 50 centímetros cúbicos en 2017 o el título de campeón de la Comunitat Valenciana de 65 centímetros cúbicos en 2018, entre otros logros.

El infortunado piloto pertenecía al Motor Club Gata de Gorgos y estudió en el IES Vall de la Safor de Villalonga. El padre de Enzo es Rafa, un argentino de nacimiento que vive desde hace muchos años en Beniarjó con su mujer, Irene, vasca de origen, junto a sus hijos, el propio Enzo, y su hermana Bárbara.

El Ayuntamiento de Beniarjó se ha puesto en contacto con uno de los familiares en este momento tan difícil para trasladarle su condolencias y ponerse a su disposición para lo que precisen, como vecinos de la localidad. En principio está previsto que el cuerpo del joven piloto fallecido sea trasladado este martes a Beniarjó, donde tendría lugar el entierro.