Lo que esconden los prostíbulos chinos en Palma: tráfico de droga, armas y blanqueo de dinero

Tras los prostíbulos chinos desmantelados esta semana por la Policía Nacional hay muchos más delitos que la explotación sexual. Según la investigación llevada a cabo por la Unidad de Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF), las mujeres forzadas a prostituirse eran también violadas por los miembros de las organizaciones criminales, obligadas a vender drogas y viagra a los clientes, y en muchos casos obtenían el permiso de residencia con documentos falsos o mediante matrimonios de conviniencia. Los proxenetas además regentaban casinos clandestinos en sus establecimientos, blanqueaban los ingentes beneficios con la compra de inmuebles o trasladaban el dinero a su país mediante canales ilícitos. Y no dudaban en emplear la violencia, tanto con las mujeres como con sus rivales, como pone de manifiesto la gran cantidad de armas intervenidas, entre las que hay desde pistolas a nunchakus o estrellas ninja.

La operación es fruto de una larga investigación de la UCRIF de la Policía Nacional sobre las actividades ilícitas realizadas en diversos prostíbulos de Palma regentados por ciudadanos chinos. Esta investigación entró en su fase final el pasado martes, cuando los agentes irrumpieron en ocho establecimientos y domicilios, y arrestaron a doce personas, once chinos y un español.

Las gestiones policiales pusieron de manifiesto la existencia de dos organizaciones independientes, pero que compartían la misma actividad delictiva. Sus miembros captaban a mujeres en situación de vulnerabilidad en China, a las que convencían para que vinieran a Mallorca con falsas ofertas de trabajo. Sin embargo, una vez en la isla las víctimas eran obligadas a practicar la prostitución en los locales que regentaban los detenidos en pésimas condiciones: debían estar disponibles para prestar los servicios sexuales 24 horas al día, los siete días de la semana, y sin usar preservativos. Varias de estas mujeres fueron también violadas por los miembros de la banda.

Pero al profundizar en la investigación los policías descubrieron una concatenación de delitos en las actividades de estas bandas. Las mujeres explotadas eran también obligadas a vender droga y viagra a sus clientes. Precisamente con este tráfico de sustancias ilegales las organizaciones obtenían una gran parte de sus beneficios, que son objeto de blanqueo de capitales mediante la compra de inmuebles o el envío de dinero a China a través de otras organizaciones delictivas especializadas en esta actividad.

Los responsables de las bandas utilizan empadronamientos falsos o matrimonios fraudulentos para regularizar la situación en España de las mujeres.

Además, una de las bandas tenía un casino clandestino en la parte trasera de un restaurante, donde prestaban dinero a los clientes para que siguieran jugando.

Las organizaciones estaban también involucradas en actividades violentas, como demuestra la gran cantidad de armas intervenidas en los registros: pistolas táser, pistolas de aire comprimido, puñales, cuchillos, y otras utilizadas en artes marciales orientales, como katanas, nunchakus o estrellas ninja. Al parecer utilizaban la violencia tanto con las mujeres como con personas que les debían dinero y grupos rivales. n