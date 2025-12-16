Ocho años de internamiento en un centro de menores y cinco de libertad vigilada para los dos asesinos confesos de Cloe

Un juzgado de Menores de Alicante ha condenado a ocho años de internamiento en un centro de menores a los dos jóvenes acusados del asesinato de Cloe en Orihuela Costa, según ha confirmado este diario en fuentes cercanas al caso. Los autores del crimen son el exnovio de la joven y un amigo que le ayudó a cometerlo. Se trata de la pena máxima que se puede imponer en la jurisdicción de Menores y en la sentencia se han aplicado las condenas que reclamaban tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejercía el abogado Juan Carlos Fuentes en nombre de la familia de la víctima,

El fallo impone a los dos la misma pena de ocho años de internamiento por asesinato con alevosía, así como una pena de cinco años más de libertad vigilada. Dado que los dos acusados eran menores de edad cuando se cometió el crimen, tendrán que cumplir la condena hasta los 21 años en un centro en régimen cerrado para menores de edad, que es el máximo de tiempo que permite que estén recluidos. Para delitos graves, la ley permite que puedan cumplir el resto de la condena en un centro penitenciario para adultos. Una posibilidad que se valorará cuando llegue ese momento.

En estos momentos, el exnovio de Cloe ya es mayor de edad, ya que cumplió los 18 años mientras estaba ya encerrado esperando ser juzgado por estos hechos. El segundo acusado sigue siendo menor de edad y en estos momentos cuenta con 17 años. De tener que cumplir íntegramente la condena, saldrían de la cárcel a los 25 años, donde tendrían que estar sometidos a un programa de seguimiento hasta los 30 años, ya que se les imponen cinco años de libertad vigilada. La sentencia obliga también a los acusados y a sus padres a tener que indemnizar a la familia de la joven asesinada por los daños morales. Asimismo, el exnovio de Cloe todavía tiene que ser juzgado por episodios de malos tratos a la joven durante el tiempo que duró la relación.

El fallo no es firme y contra él cabe recurso ante la Audiencia Provincial. Las defensas todavía estaban pensando si iban a recurrir o no el fallo. Aunque ambos acusados se declararon culpables en el juicio y admitieron el crimen, no se cerró una conformidad. Las defensas se quejaban de que no se les había reducido ni un solo día en las peticiones de condena, algo a lo que las acusaciones no estaban dispuestas dada la gravedad de los hechos. La abogada del exnovio de Cloe, Encarnación Obdulia Martínez, insistió durante el juicio que desde el primer momento el acusado había reconocido los hechos y había colaborado con la Justicia, lo que tenía que contribuir a que se ponderara la medida. Por su parte, los letrados Iván Rodríguez y Gregorio Gotusso, que defienden al segundo acusado, insistían en que se había tratado de un crimen machista y que por ese motivo su defendido no podía tener la misma pena que el exnovio de la víctima. Para su defensa, imponer la misma medida a este segundo procesado que al exnovio suponía una victoria del verdadero ideólogo del crimen. "El exnovio lo planeó y convenció a su amigo para perpetrarlo, fue quien llevó a cabo el crimen y luego trató de difamarla intentando vincular falsamente el asesinato con un ajuste de cuentas por drogas. No es lo mismo una conducta que la otra", aseguró Gotusso a este diario tras el juicio.

Rasgos psicopatológicos

La joven de 15 años de edad murió asesinada en Orihuela Costa la tarde del 24 de noviembre del año pasado, víspera de la jornada en que se conmemoraba el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las acusaciones sostienen que se trató de un crimen machista después de que Cloe decidiera dejar a su exnovio. Este último logró convencer a un amigo para cometer el crimen, que estuvieron planificando durante las semanas previas. La Fiscalía consideraba que era "indiferente" el papel que tuvo cada uno, puesto que entre ambos lo planearon todo. Para el Ministerio Público, los dos presentaban rasgos psicopatológicos, hasta el punto de que llegaron a buscar en internet vídeos de crímenes reales para ensayar cómo llevarlo a cabo. Unas imágenes espeluznantes que contemplaron sin horrorizarse de su contenido solo para preparar cómo iban a matar a Cloe. El lugar elegido fue un callejón oscuro al que la joven acudió sin esperar que iba a sufrir el ataque mortal.

El examen de los teléfonos móviles de los acusados consiguió reconstruir los mensajes que los dos acusados se intercambiaron esa noche y en los que se estaban jactando de lo que acababan de hacer. Mientras Cloe agonizaba, se llegaron a intercambiar fotografías de cada uno en sus respectivos domicilios jugando a la consola y jactándose de lo que había pasado. Sin embargo, una aplicación que tenían instalada en el teléfono de Cloe les permitió seguir sus movimientos y comprobaron que la joven estaba en el Hospital de Torrevieja. En ese momento, se empezaron a inquietar ante la posibilidad de que su víctima hubiera sobrevivido. "Tenías que haberlo hecho como en el vídeo", le recriminaba el uno al otro. Otro de ellos subió una foto a las redes sociales para tratar de aparentar que estaba en otro sitio a la hora del crimen. Todos estos mensajes hablaban de manera explícita del asesinato, ya que los acusados estaban convencidos de que nadie iba a leerlos porque se borraban una vez leídos. Sin embargo, la Guardia Civil pudo recuperarlos y han sido determinantes para la condena. Además que los teléfonos los situaron en el lugar del crimen esa noche.

No son las únicas pruebas. El cuchillo fue comprado en un bazar chino y los acusados trataron de deshacerse de él prendiéndole fuego, junto con otras prendas ensangrentadas, los restos de lo que parecían guantes en una casa abandonada de las inmediaciones. Utilizaron pastillas para la barbacoa como acelerante. Los restos biológicos encontrados tanto en la escena del crimen, como en la casa de los acusados también han sido determinantes. Unas pruebas ante la cual a los acusados no han tenido otra salida que la de confesar. Pero la resolución, no les ha reducido ni un solo día por lo que hicieron.