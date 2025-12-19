Obligan a un vecino a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario

Los conflictos vecinales están a la orden del día. La mayoría de las ocasiones se resuelven conversando, pero otros llegan a la Justicia. Es el caso de un hombre que aparcaba su coche invadiendo un espacio común con la plaza contigua y, para más inri, mantenía colgadas unas bicicletas que también sobresalían de sus límites. Una pareja afectada trató de solucionar esta situación verbalmente, pero le fue imposible, por lo que lo denunció. Ahora, la Audiencia Provincial de Pontevedra le condena no solo a estacionar correctamente su vehículo y retirar las bicis, sino también a indemnizar a los demandantes con 2.000 euros y pagar los costes judiciales al completo.

Los hechos ocurrieron en 2023 en Vigo. En primera instancia, la Justicia tachó de abuso de derecho la actitud del vecino denunciado y le instó a estacionar su coche sin que «invada ni pise ninguno de los elementos -incluido el espejo retrovisor- de los demandantes, ni la línea o raya divisoria que separa» ambas plazas de aparacamiento.

De igual modo, le impuso una indemnización de 2.000 euros por daños morales, pero desestimó que tuviese que retirar las bicicletas. La jueza consideró sobre esto último que no suponía «una extralimitación de sus derechos ni una actividad molesta para los copropietarios» y que, además, era una actuación «tolerada tácitamente por la comunidad».

Sin embargo, ambas partes recurrieron esta sentencia y el caso se elevó a la Audiencia Provincial de Pontevedra. El denunciado solicitaba reducir la cantidad a pagar a 333,33 euros y sus vecinos litigantes requerían que al hombre, asimismo, se le prohibiese el emplazamiento de las tres bicis, colocadas en la pared sobre unos soportes. El varón defendía que instaló estas estructuras con el fin de obstaculizar una supuesta cámara de vigilancia alojada en el 'parking', extremo que no fue acreditado y que, en cualquier caso, es «completamente ajeno» a lo juzgado, según refiere la propia Sala.

A finales de este 2025, la Audiencia Provincial dictaminó mantener la cuantía económica debido a que tal infracción generaba «en el usuario de la plaza de garaje que lo sufre un sentimiento de angustia, zozobra o preocupación, por haber sido continuado en el tiempo». Para más inri, el escrito incide en que el vecino hizo caso omiso a las necesidades de los otros dos residentes hasta «la presentación de la demanda».

Por otro lado, estimó el recurso sobre las bicis «al no constar que esta práctica haya sido autorizada o refrendada por la comunidad de propietarios». «El impugnado instaló tres bicicletas invadiendo el suelo y/o vuelo de la referida zona común de acceso, llegando a invadir la bicicleta instalada más a la izquierda la plaza de aparcamiento de los demandantes», señala.

De este modo, la justicia acabó dándole la razón a todo lo reclamado por la pareja damnificada, por lo que el denunciado deberá asumir las costas del proceso. Tras esta sentencia, no cabe recurso ordinario, tan solo de casación ante el Tribunal Supremo «si concurriesen los requisitos para su admisión».