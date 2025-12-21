EN DIRECTO
Investigación
Hallan muerta a una mujer en una vivienda de Barakaldo
El departamento vasco de Seguridad no ha facilitado más datos sobre el suceso
EFE
Bilbao
La Ertzaintza ha abierto una investigación tras la localización en la mañana de este domingo del cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda de Barakaldo (Bizkaia).
Unos familiares de la mujer comunicaron a la policía vasca sobre las 11:30 horas de que acababan de encontrarla inconsciente y, al parecer, fallecida en el interior de la vivienda. Al lugar se desplazaron dotaciones de la Ertzaintza y personal médico, que han confirmado el fallecimiento.
También acudieron a la vivienda para el esclarecimiento de lo ocurrido una comitiva judicial y un médico forense, según ha informado el departamento vasco de Seguridad, que no ha facilitado más datos sobre el suceso.
- Nieve en Castellón: Se esperan unos días marcados por el frío, la lluvia y el ambiente invernal
- El CD Castellón estudia mantener la mayoría de la cantera en una segunda ciudad deportiva en Castelló
- Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
- El CD Castellón informa sobre la salud de Pablo Hernández: fue ingresado tras complicaciones y evoluciona bien
- Tres accidentes con jabalís implicados en menos de una hora en Castellón
- Fallece una mujer en Almassora atragantada con un torrezno en un bar
- Una leyenda del baloncesto lidera la expansión de una empresa de Castellón en Italia
- Siete consecuencias de la eliminación del Villarreal en la Copa del Rey