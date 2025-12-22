Hallan a dos hombres muertos en una calle de una urbanización de La Marina en Elche

Dos varones muertos y una tercera persona herida grave que tuvo que ser traslada al hospital. Ese es el desolador panorama con el que se encontraron este mismo lunes los cuerpos y fuerzas de seguridad cuando llegaron al Residencial El Pinet, en la pedanía de La Marina, de Elche, en el conocido como MR-9, después de que en torno a las seis de la tarde se encendieran las alertas, a priori, todo apunta a que cuando se pretendía trasladar los cadáveres de los fallecidos. Con el matiz de que, encima, en el interior de una vivienda parece ser que había gente atrincherada, al menos una persona. Por ahora, todas las hipótesis están abiertas, pero no se descarta un ajuste de cuentas.

Efectivos de los cuerpos de seguridad en el lugar de los hechos. / Áxel Álvarez

En la calle

De hecho, según las primeras informaciones, los cuerpos sin vida fueron hallados en la calle, aunque no parece que hubiera restos de balas en la vía. No obstante, por ahora, se desconocen las circunstancias en las que ocurrieron las muertes, y no se descarta que pudiera haber habido un tiroteo, e incluso que se deba a un ajuste de cuentas. Hasta el lugar, en este sentido, se trasladaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Elche, Santa Pola, San Fulgencio y Guardamar. Si que frente a lo que suele ocurrir en estos casos llamaba la atención que no hubiera ningún transporte sanitario en el exterior , ante lo que pudiera suceder, más teniendo en cuenta que, todo apunta a que había más personas en el interior de la casa a últimas horas de la noche, sin que trascendiera en qué situación y estado se encontraban.

El lugar donde han tenido lugar los hechos. / Áxel Álvarez

Sector polémico

La vivienda en cuestión se sitúa en el polémico sector MR-9 de El Pinet, prácticamente en el linde con las Salinas, un desarrollo que desde el inicio de este siglo XXI se enfrentó a mil y una vicisitudes y algún que otro parón, hasta el extremo de llegar hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, hasta que, finalmente, se acabó desbloqueando. Sea como fuere, se trata de una zona residencial lo que, en última instancia, podría jugar a favor de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ya que pueden actuar sin la presión que da estar en zonas más pobladas. Obviamente, el frío que caracterizó la noche del lunes tampoco acompañó para que hubiera muchos “mirones” por el lugar de los hechos.

Cortes de calles

En cualquier caso, y para evitar problemas o posibles interferencias, las calles de acceso al lugar de los hechos fueron cerradas al tráfico rodado y peatonal y, como ocurre en estos casos, se debe haber informado al juzgado de guardia de todo lo ocurrido, con la petición de la pertinente autorización para poder acceder a la casa si fuera necesario. Incluso a últimas horas de la noche no se descartaba la llegada del grupo de operaciones especiales de la Guardia Civil, desde Madrid, por si fuera necesario acceder al inmueble, aunque en estos casos lo habitual suele ser agotar al máximo el tiempo antes de optar por otras soluciones. El levantamiento de los dos cadáveres tuvo lugar pasadas las diez de la noche, con el objetivo de trasladar los cuerpos al Instituto Anatómico Forense a expensas de que les practique la autopsia, que pueda dar más detalles de las circunstancias en las que se produjeron los hechas. Mientras, la persona herida está bajo custodia judicial y podría habérsele tomado ya declaración.