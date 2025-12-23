Investigación
Detenidos tres jóvenes por la muerte por arma blanca de un hombre en Barcelona el pasado domingo
Lo arrestados por el crimen, ocurrido en la localidad de Molins de Rei, pasarán este miércoles a disposición judicial
EFE
Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres jóvenes en Sant Feliu y Torrelles de Llobregat (Barcelona) por estar presuntamente relacionados con la muerte el pasado domingo de un hombre en Molins de Rei (Barcelona) que presentaba heridas de arma blanca.
Así lo han informado a EFE este martes fuentes próximas a la investigación del caso, que se abrió cuando, sobre las cuatro de la madrugada del 21 de diciembre, los Mossos hallaron sin vida a un hombre de 42 años en la calle Foment, con heridas ocasionadas por marca blanca en el marco de una pelea.
Los tres jóvenes, de entre 22 y 25 años, fueron detenidos poco después de los hechos y, actualmente, permanecen en las dependencias policiales.
Las fuentes antes mencionadas han explicado que este miércoles pasarán a disposición judicial.
- De fábrica abandonada en Castellón a referente europeo
- Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
- Altar en memoria de un menor que se precipitó desde un 6º piso en Castelló
- Emergencias activa la alerta por riesgo de nevadas en Castellón
- Casi 200.000 euros repartirá la basílica de Sant Pasqual de Vila-real por una terminación del segundo premio
- El Villarreal-Barcelona, con Flick, rendido a Marcelino: «Me gusta mucho»
- Castelló atrasa la entrada en vigor de la nueva norma del patinete: la nueva fecha
- Directo: Lotería de Navidad 2025 en Castellón