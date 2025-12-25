Incendio
Dos menores de 15 y 16 años mueren en el incendio de una vivienda en Alhaurín el Grande (Málaga)
Testigos han dado la voz de aviso a las 8.00 horas para informar de un incendio en una casa de la calle San Rafael
EP
Dos menores de 15 y 16 años han fallecido en el incendio registrado este jueves en una vivienda de dos plantas de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, según han informado el servicio de emergencias 112 y fuentes del operativo desplegado en el lugar.
Los fallecidos son una pareja de adolescentes que se encontraban en la planta superior de la vivienda, donde se habían quedado atrapados y no han podido salir, han dicho a EFE fuentes del operativo.
Varios testigos han dado la voz de aviso al teléfono 112, a las 8.00 horas para informar de un incendio en una casa de la calle San Rafael en el que había personas atrapadas.
La sala coordinadora alertó a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Policía Local y a los Bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Málaga, que desplazaron efectivos de los parques de Coín y Alhaurín de la Torre.
El fuego ha afectado a las dos plantas de la casa, con mucha carga de material inflamable, y en su interior se han hallado dos menores fallecidos, según ha indicado el Consorcio de Bomberos, que este mediodía continúa interviniendo en el lugar.
Como consecuencia del incendio, cuyas causas no han sido precisadas, la vivienda ha quedado gravemente dañada y ha llegado a colapsar el techo, según el 112.
- La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
- Vinaròs gana la 'lotería' europea con 6,4 millones para transformar la ciudad
- De emblemático convento en Castellón a centro para mayores
- La Guardia Civil de Castellón investiga a 35 personas por delitos urbanísticos durante este año
- Castellón se congela en Nochebuena y espera lluvias para Navidad
- De fábrica abandonada en Castellón a referente europeo
- Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
- Fernando Roig cierra el año 2025 para el Villarreal con un emotivo brindis